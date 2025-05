Mesto Košice a DPMK posilňujú električkovú dopravu, dôvodom sú opravy na moste VSS

Mesto Košice a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) posilňujú pre opravy na moste VSS električkovú dopravu. Spoje na sídlisko Nad Jazerom a z neho budú posilnené od pondelka 5. mája.

Električka číslo 9

Posilnenie sa týka električkovej linky číslo 9, ktorá premáva na trase cez Sídlisko nad Jazerom, cez Železníky a Terasu, po Námestie Maratónu mieru.

Ako ozrejmil DPMK, spoje posilnia počas školských dní, a to v čase rannej špičky, teda približne od 5:00 do 8:00, zo sídliska Nad Jazerom. Následne budú posilnené aj v popoludňajšej špičke, čiže od 14:30 do 16:30, v smere na sídlisko Nad Jazerom.

„Električkové linky č. 1 a č. 3 premávajúce do centra premávajú podľa platných cestovných poriadkov v rannej špičke s intervalom 5 minút, popoludní v smere Važecká s intervalom 7,5 minúty,“ doplnil prepravca.

Posilnenie do konca 27. júna

Toto posilnenie spojov bude platiť do konca školského roka, čiže do 27. júna tohto roka a DPMK tak reaguje na zvýšený dopyt zo strany cestujúcej verejnosti, ktorý súvisí s dopravnými obmedzeniami.

„Posilnenie spojov by malo pomôcť vyriešiť dopravnú situáciu na tomto úseku. Sme presvedčení, že obyvatelia danej lokality vo väčšej miere využijú hromadnú dopravu, aby nemusel čakať v kolónach. Žiaľ, aj napriek našej maximálnej snahe sme intervaly nedokázali zintenzívniť skôr, pretože sme ich zmenu a stým súvisiace nasadenie väčšieho počtu vodičov museli najprv vyrokovať s odborármi v DPMK, následne pripraviť nový grafikon a zabezpečiť jeho zverejnenie,“ vysvetlil primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Úsek mosta VSS nad železničnou traťou by mal byť uzavretý do 24. mája. Národná diaľničná spoločnosť ho čiastočne uzavrela z dôvodu akútnych opráv poškodení mosta. Na mnohých úsekoch mesta Košice ale v dôsledku toho vznikajú rozsiahle dopravné kolóny a komplikácie. Mesto a DPMK teda zareagovali posilnením intervalu električkových spojov v určitých časoch počas školských dní.