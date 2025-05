Druhá etapa opravy mosta nad železnicou v Košiciach sa začala, práce ovplyvňuje nepriaznivé počasie

Opravy mosta nad železnicou v Košiciach sa dostali do druhej etapy. Aktuálne skončili práce v dvoch jazdných pruhoch v smere na Rožňavu a presunuli sa na opačnú stranu mosta, v smere na Prešov. Práce na nevyhnutnej oprave mosta na ceste I/16 nad železničnou traťou v Košiciach začala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) posledný aprílový týždeň a skončia ešte tento mesiac.

Nevyhnutná výmena

Ako informovala NDS, na oprave pracujú každý deň, pokiaľ to umožňujú klimatické podmienky. Niektoré práce však technické normy neumožňujú vykonávať napríklad počas dažďa či pri zníženej teplote.

„Výmena mostných záverov na moste bola absolútne nevyhnutná vzhľadom na ich súčasný technický stav. Kontinuálna starostlivosť o mostné závery je extrémne dôležitá z hľadiska celkovej životnosti mosta, bezpečnosti a komfortu dopravy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

V prípade ďalšieho odkladu opráv mostných záverov by práce podľa NDS trvali omnoho dlhšie a vyžiadali by si výrazne vyššiu investíciu. Navyše by znížili bezpečnosť dopravy po danom moste. O potrebe opráv rozhodol technický stav mostných záverov.

Priorita diaľničiarov

„Samotný termín povolili príslušné orgány tak, aby sa práce na moste časovo neprekrývali s ďalšími plánovanými opravami v meste, ktoré sú v kompetencii ostatných správcov ciest. Rovnako termín opráv zohľadňoval aj plánované podujatia v meste,“ vysvetlila NDS. Diaľničiari ocenili prístup mesta Košice, ktoré dočasne posilnilo mestskú hromadnú dopravu.

„Riešenie dopravy v regióne Košíc patrí medzi priority NDS. Postupujú práce na obchvate mesta, ktorý odbremení metropolu východu od tranzitnej dopravy. Za posledné mesiace sa motoristom v regióne odovzdala štvorica nový mostov, z ktorých tri spájajú samotné mesto s okolitými obcami. Rovnako opravy mostných záverov na moste nad železnicou, napriek niekoľkotýždňovému dopravnému diskomfortu, zaistia na dlhé obdobie bezpečnú a komfortnejšiu premávku po tomto vyťaženom moste,“ dodala NDS.