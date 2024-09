Letisko Poprad - Tatry zaznamenalo rekordný nárast počtu cestujúcich, prekonalo aj predpandemický rok 2019

Prevádzkové výkony na popradskom letisku už prekonali celý rok 2023, a to s medziročným nárastom na úrovni 76 percent. Za osem mesiacov letisko odbavilo viac ako 87-tisíc cestujúcich.

Zároveň vybavilo viac ako 7-tisíc leteckých pohybov, čo je viac, ako za celý predpandemický rok 2019, ktorý bol dovtedy najúspešnejší v modernej histórii letiska. Informovalo o tom Letisko Poprad-Tatry na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tohtoročná letná sezóna sa na letisku pod Tatrami začala prvým letom 5. júna a potrvá do 26. septembra. Pozostáva zo 130 charterových letov. Konkrétne sa z Popradu lieta do Turecka, Bulharska a po prvýkrát v histórii spod Tatier do Afriky, konkrétne do Tuniska. Okrem toho fungujú aj dve pravidelné linky na londýnske letiská Luton a Stansted. Od októbra pribudne aj tretia rotácia týždenne.