Košický samosprávny kraj začína s rekonštrukciou mosta cez rieku Torysa v Ploskom, cesta bude čiastočne uzavretá – FOTO

Košický samosprávny kraj (KSK) začína s rekonštrukciou mosta cez rieku Torysa v Ploskom (okres Košice-okolie). Ide o jednu z najväčších investičných akcií košickej župy v tomto roku, oprava mosta ju bude stáť bezmála 1,9 milióna eur. Ako KSK ďalej informoval, pred realizáciou stavby bol vykonaný prieskum sietí, zameranie územia, dendrologický aj geotechnický prieskum, a tiež diagnostika mosta.

Cesta bude čiastočne uzavretá

„Na základe toho sa zistilo, že most je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, teda stupni 6, a vyžaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu,“ informuje KSK. Ide o trojpoľový most postavený v roku 1974 z prefabrikovaných nosníkov typu Vloššák.

„Vozovka na moste vykazuje poruchy – sieťové trhliny, priečne, pozdĺžne nerovnosti či rozpad betónu,“ dopĺňa košická župa. Počas rekonštrukcie mosta bude cesta III/3336 čiastočne uzavretá. Od odovzdania staveniska staviteľovi by mala byť dĺžka stavby 200 dní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Práce sa začali výrubom stromov na základe dendrologického prieskumu. Následne sa bude pokračovať v odstraňovaní konštrukčných vrstiev vozovky. Po celkovej rekonštrukcii sa zvýši bezpečnosť na cestnej komunikácii a zlepší sa aj životné prostredie v okolí stavby,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

V rámci rekonštrukcie budú odstránené konštrukčné vrstvy vozovky na moste, a to až po nosníky, a tiež v prechodovej oblasti. Odstránené budú aj zábradlia a poškodené rímsy.

Oprava čaká aj opevnenie koryta rieky

„Odstránia sa aj vrstvy hydroizolácie, izolácie a spádového betónu. Následne sa zrealizuje úprava úložných prahov spodnej stavby a záverných múrikov opôr, osadenie nových ložísk, nosníkov, nová spriahajúca doska, hydroizolácia, prechodové oblasti, nové rímsy na moste a nové konštrukčné vrstvy vozovky,“ uvádza KSK.

Dopĺňa, že sanácia čaká aj všetky jestvujúce betónové konštrukcie a opravou by malo prejsť aj opevnenie koryta rieky. Košická župa tiež avizuje, že opravená bude i cesta tretej triedy III/3336 v intraviláne obce.

KSK má v roku 2025 v pláne opravu 13 mostov a troch úsekov ciest. Celkové náklady by mali byť 14,5 milióna eur. Ak by sa samospráve podarilo získať nenávratný finančný príspevok, opravila by i ďalšie dva mosty a dva úseky ciest, a to v celkovej hodnote vyše 10 miliónov eur.