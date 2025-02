Petržalčania sú podľa prieskumu najmenej spokojní s parkovaním, súčasný systém prekáža viac ako polovici obyvateľov

Petržalčania sú podľa prieskumu najmenej spokojní s riešením parkovania. Naopak, najväčší posun v práci mestskej časti a magistrátu vnímajú v skvalitňovaní a údržbe verejných priestranstiev či zmenách v MHD.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala samospráva vypracovať v januári agentúrou Focus na vzorke tisíc dospelých respondentov s trvalým pobytom v Petržalke.

Väčšina obyvateľov sa teší na dokončenie električkovej trate

Obyvatelia Petržalky sú podľa prieskumu najviac nespokojní s duálnym systémom parkovania a nedostatočnými parkovacími kapacitami. Negatívne hodnotia aj viac ako rok meškajúcu výstavbu električkovej trate, rozbité cesty a chodníky, či zanedbané verejné priestranstvá. Väčšina obyvateľov sa teší na dokončenie električkovej trate, ktorú stavia magistrát a oceňujú aj rozvoj športovísk a detských ihrísk v gescii mestskej časti.

Až 52 percent respondentov nie je spokojných s parkovaním. V mestskej časti od roku 2021 fungujú dva parkovacie systémy – magistrátny PAAS a petržalský PPS. Na otázku, akú parkovaciu politiku si prajú ako trvalé riešenie, odpovedali nasledovne: 34 percent by uvítalo PPS, 19 percent by zrušilo parkovaciu politiku úplne, 18 percent preferuje PAAS, 16 percent by privítalo iný systém a 13 percent sa nechcelo alebo nevedelo vyjadriť.

„Väčšina Petržalčanov, až 65 percent, si teda uvedomuje potrebu regulácie parkovania na našom sídlisku. V tejto súvislosti ma však zaujalo, že mestské riešenie v podobe PAAS chce v aktuálnej podobe a po štyroch rokoch existencie len 18 percent našich obyvateľov,” uviedol starosta Ján Hrčka s tým, že mesto by malo pravidlá svojej parkovacej politiky upraviť a najmä rýchlosť zavádzania PAAS v Petržalke výrazne zvýšiť.

Parkovací dom považujú za prehnane drahý

Za zmienku podľa starostu stojí aj skutočnosť, že až 56 percent Petržalčanov považuje pripravovaný parkovací dom na Wolkrovej ulici, ktorý magistrát plánuje financovať z príjmov z PAAS, za neprimerane drahý.

„Finančné náklady 25-tisíc eur na jedno parkovacie miesto považuje za adekvátne ani nie tretina Petržalčanov, ktorí pritom zároveň za najväčší problém považujú parkovanie. Očakávam teda, že kolegovia z magistrátu svoje investície zrealizujú vo finančne výhodnejšom pomere,” dodal Hrčka.

Naopak, až 75 percent opýtaných je spokojných so zmenami v MHD, ktoré v uplynulých rokoch zaviedol Dopravný podnik Bratislava. „Nečudujem sa, najmä do modernizácie vozového parku boli investované desiatky až stovky miliónov, najmä z európskych fondov a rovnako ako všetci, aj ja sa teším na dokončenie električkovej trate na koniec Petržalky,” poznamenal starosta s tým, že prieskum zároveň potvrdil, že zdražovanie lístkov MHD naráža na svoj strop.