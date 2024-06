Platené parkovisko v Smoleniciach pomohlo zlepšiť situáciu a získať financie

Obec Smolenice zaviedla pred pol rokom platené parkovanie v lokalite pri farskom kostole. Zámerom bolo zlepšiť situáciu s parkovaním na mieste, ktoré je východiskovým bodom pre návštevníkov Smolenického zámku a malokarpatskej prírody, ale aj získať financie.

Situácia sa zlepšila

Ešte predtým obec investovala približne 50-tisíc miest do zlepšenia podmienok na parkovanie.

„Jednoznačne to splnilo svoj cieľ, minimálne na Zámockej ulici už návštevníci neparkujú pred domami, ale na určených miestach. Nad očakávanie sa vyvíja aj finančná stránka, do troch rokov by mohli byť parkovacie miesta zaplatené,“ vyhodnotila pre agentúru SITA prvé mesiace s plateným parkovaním starostka Smoleníc Svetlana Petrovičová. Po Trnave sú Smolenice prvou obcou v okrese, ktorá sa rozhodla pre takúto parkovaciu politiku.