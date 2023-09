Bratislava vybrala niekoľko lokalít, kde bude možné parkovať na chodníkoch

Bratislava po vyhodnotení všetkých lokalít v správe mesta vybrala niekoľko z nich, na ktoré spracovali projekt organizácie dopravy s návrhom parkovacích miest. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla k zmene zákona, ktorá od októbra reguluje parkovanie na chodníkoch.

Passportované ulice

„Nejde však len o vyznačenie miest na chodníkoch, ale v niektorých prípadoch o vyznačenie parkovacích miest do vozovky, pokiaľ to šírkové pomery dovoľovali, aby bol naďalej zachovaný bezpečný pohyb peších po chodníku,“ vysvetlil.

„V nadväznosti na zmenu zákona, ktorá reguluje možnosť parkovania na chodníkoch, sme passportovali ulice v správe hlavného mesta a vyhodnotili, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov priľahlých ku komunikácii v našej správe,“ poznamenal hovorca.

Základné kritériá

Ako dodal, za týmto účelom spracovali základné kritériá. „Na základe týchto kritérií sme vytypovali niektoré chodníky, kde by aspoň do času regulácie cez PAAS mohli byť vyznačené riadne parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely,“ doplnil.

Plány s legalizáciou parkovania na chodníkoch pri miestnych komunikáciách v správe mesta komunikujú tiež s mestskými časťami a v prípade záujmu zoznam konzultujú a upravujú.

„Miestne komunikácie III. a IV. triedy a priľahlé chodníky spravujú mestské časti. A teda návrh parkovania na pridružených chodníkoch priľahlých k týmto komunikáciám rieši príslušný správca, v tomto prípade mestská časť,“ poznamenal hovorca magistrátu.

Zmena počtu parkovacích miest

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou zákona v spolupráci s Mestskou políciou Bratislava zintenzívňujú aj informačnú kampaň, ktorou verejnosť upozorňujú na to, že sa ruší možnosť parkovania áut na chodníkoch.

„V rámci nej upozorňujeme vodičov na zmeny prostredníctvom informačných nálepiek priamo v teréne,“ uviedol Bubla s tým, že o úprave zákona informujú príslušníci mestskej polície aj priamo v uliciach.

Čo sa týka zmeny počtu parkovacích miest po vstupe nového zákona do platnosti, tieto podľa mesta nie je možné vyčísliť. „Nakoľko priestor na chodníkoch, ktorý vozidlá využívali na parkovanie, často nespĺňal podmienky na bezpečný a pohodlný pohyb chodcov,“ skonštatoval hovorca s tým, že zvyčajne neboli dodržané potrebné šírky chodníka či dostatočný rozhľad pred priechodmi a križovatkami.

Ako doplnil, novým značením ide o vytvorenie vhodných parkovacích miest, ktoré nebudú predstavovať pre chodcov prekážku brániacu v pohybe.