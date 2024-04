Návrh zákona o strategických investíciách ide do druhého čítania, opozícia má k nemu viacero pripomienok

Príprava a realizácia významných investičných projektov by sa mali urýchliť. Ministerstvo dopravy SR to očakáva od vládneho návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Poslanci v rámci zrýchleného rokovania odhlasovali, že o tomto návrhu budú rokovať aj v druhom čítaní, po schválení má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Opozícia má k nemu viaceré zásadné pripomienky. Výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá príliš dlho, v niektorých prípadoch od začiatku prípravy až do ukončenia výstavby aj 14 rokov.

Prísne kritériá

Vyhlásenie projektov nad 100 miliónov eur za strategickú investíciu bude podľa ministerstva dopravy podliehať prísnym kritériám.

Ide hlavne o projekty dopravnej infraštruktúry TEN-T, ako sú napríklad chýbajúce úseky D1 Turany – Hubová, D3 na Kysuciach, či R4 od Prešova k hranici s Poľskom, ale aj o výstavbu bezpečnostnej vojenskej infraštruktúry.

Tieto projekty musia mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti a musia byť posúdené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, v ktorom práva verejnosti majú zostať úplne zachované.

Optimalizácia procesov

„Cieľom návrhu zákona je optimalizovať, zefektívniť a spriechodniť procesy pri strategických investíciách, ktoré sú realizované z podnetu štátu a samospráv,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru).

„Ide o procesy v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, skrátenia lehôt povoľovania investičných projektov, posudzovania vplyvov na životné prostredie, od stavebného konania až po kolaudáciu,“ podotkol.

Návrh zákona má tiež prevziať európsku smernicu o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete.

Zákon zasahuje do vlastníckych práv

Podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) návrh zákona neprimerane zasahuje do vlastníckych práv.

„Neprimerane oslabuje postavenie účastníkov rôznych konaní a procesov, či už vyvlastňovacieho, územného, stavebného konania, konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Návrh zákona obmedzuje kontrolu verejných zákaziek, a tým aj hospodársku súťaž,“ upozornil.

Pripomienkovanie k návrhu zákona

Pripomienku mal aj k spôsobu, akým bol tento zákon pripravený, respektíve predložený, pričom si myslí, že to porušuje pravidlá korektného legislatívneho procesu.

Mimovládne organizácie v rámci skráteného pripomienkovania k návrhu zákona predložili dve hromadné pripomienky, podľa poslanca sa do finálneho návrhu zákona premietli iba minimálne.

Vypustenie zodpovednosti

Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) návrh zákona pripomína imunitu pre kamarátov koalície, ktorí budú realizovať štátne zákazky.

„Vládna novela vypúšťa akúkoľvek zodpovednosť štatutára investora, ktorý realizuje štátnu zákazku. V praxi by táto právna úprava znamenala, že za pochybenie investora by niesol plnú zodpovednosť vždy štát,“ uviedla Kolíková.

Vládna koalícia si podľa nej zjavne týmto zákonom pripravuje priestor, aby nebolo možné vyvodiť zodpovednosť za nekvalitné a predražené projekty.

„Ak príde k pochybeniu, škodu zaplatí vždy štát. Ak by tento návrh napísali advokáti investorov, ktorí chcú ujsť pred zodpovednosťou, nevyzeralo by to inak,“ dodala Kolíková.