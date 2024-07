Ako ovplyvnil celosvetový výpadok letiská na Slovensku? Dve letecké spoločnosti hlásia problémy

aktualizované 19. júla, 12:24

Odbavovací systém Letiska M. R. Štefánika je plne funkčný a lety sú vybavované podľa platného letového poriadku.

„Zaznamenali sme však výpadok odbavovacieho systému dopravcu Ryanair. Počas dnešného dňa máme naplánované tri odlety dopravcu Ryanair – do Milána, Dalamanu v Turecku a do Dublinu. Ak bude problém pretrvávať, cestujúcich týchto letov odbavíme manuálne,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Problémy nehlási ani Letisko Poprad.

Košice pocítili výpadok

„Aktuálne veľký výpadok IT systémov z dôvodov narušenia kybernetickej bezpečnosti nemá na naše letisko dopad. Systémy letiska sú v internej správe nášho IT a výpadok systémov dopravcov by musel trvať dlhšie aby sme pocítili negatívne javy,“ povedal pre SITA technologický riaditeľ letiska Martin Švidroň.

Letisko Košice pociťuje dôsledky globálneho výpadku niektorých vybavovacích systémov. Okrem Ryanairu je to aj Wizz Air.

„Na vybavenie letov týchto spoločností preto používame alternatívny vybavovací systém. Let spoločnosti Ryanair do Liverpoolu odletel z letiska Košice o 10:25 s malým 15-minútovým meškaním. Lietadlo rovnakej spoločnosti na letisko Stansted v Londýne z Košíc odletelo o 11:20 s hodinovým meškaním,“ informoval hovorca letiska Juraj Toth.

Rozsiahly technologický výpadok Microsoftu narušil lety, banky, médiá a spoločnosti po celom svete

Ďalší let spoločnosti Ryanair je plánovaný na zajtrajšie ráno z Prahy. Najbližší let spoločnosti Wizz Air na letisko Londýn Luton je plánovaný na zajtra popoludní. Vybavovanie všetkých ostatných letov, či už ide o charterové lety alebo pravidelné lety spoločností Austrian Airlines, LOT Polish Airlines alebo SWISS prebieha štandardným spôsobom dodal Toth.

Výpadok narušil aj banky či médiá

Rozsiahly výpadok spoločnosti Microsoft v piatok narušil lety, banky, médiá a spoločnosti po celom svete. Eskalácia prerušení pokračovala niekoľko hodín po tom, čo technologická spoločnosť uviedla, že postupne rieši problém ovplyvňujúci prístup k aplikáciám a službám Microsoft 365.

Webová stránka DownDectector, ktorá sleduje výpadky internetu nahlásené používateľmi, zaznamenala rastúce výpadky v službách Visa, ADT security a Amazon a leteckých spoločností vrátane American Airlines a Delta.

V USA uzemnili lietadlá

Spravodajské stanice v Austrálii informovali, že letecké spoločnosti, telekomunikační poskytovatelia a banky a vysielatelia médií boli prerušení, pretože stratili prístup k počítačovým systémom. Niektoré novozélandské banky uviedli, že sú tiež offline.

Veľké letecké spoločnosti a letiská hlásia veľké výpadky. Napríklad v Spojených štátoch boli uzemnené všetky lietadlá aeroliniek United, American, Delta a Allegiant.

Problémy s odbavovaním a oneskorenie letov hlásili aj letiská v Berlíne, Ríme či Amsterdame, tiež letiská v Austrálii. Problémy evidujú i letecké spoločnosti, železnice a televízne stanice v Británii.