Obyvatelia Banskej Bystrice spustili petíciu za lepšiu MHD, mestu chýba vízia a dohľad nad kvalitou služby

Obyvatelia Banskej Bystrice spustili petíciu za výrazné zlepšenie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Reagujú na zámer mesta predĺžiť zmluvu so súčasným dopravcom až do roku 2034, no bez odbornej diskusie, bez dát a bez zapojenia verejnosti. Ako upozornil zástupca petičného výboru a občiansky aktivista venujúci sa téme MHD v Banskej Bystrici Matej Bučko, súčasný systém MHD je dôsledkom dlhodobej absencie vízie a nedostatočného dohľadu mesta nad kvalitou služby.
Nesystematický prístup
„Vedenie mesta chce predĺžiť zmluvu až do roku 2034, no bez diskusie, bez jasného cieľa a bez toho, aby sa pýtalo občanov, čo od MHD očakávajú. Tento postup len potvrdzuje dlhodobo nesystematický prístup k doprave,“ uviedol. Mestu podľa Bučka chýba dlhodobá vízia, odborné zázemie a skutočné zapojenie verejnosti.
Verejní autobusoví dopravcovia spájajú sily, podpisom memoranda chcú riešiť dlhodobé problémy
„Na pripomienkovanie finálnej verzie Programu rozvoja mesta mala verejnosť len pár dní. Výsledkom je dokument, ktorý neprináša riešenia ani ambíciu. Ak sa k tomu pridá snaha predĺžiť zmluvu bez súťaže a bez jasných podmienok na zlepšenie, hrozí, že ďalších deväť rokov zostane MHD rovnaká ako dnes – bez tlaku na kvalitu, bez dát a bez stratégie,“ doplnil.
Oblasti na zlepšenie
Petičný výbor predstavil štyri oblasti, v ktorých žiada zásadné zlepšenia: pohodlnú MHD (bezpečné, prístupné a príjemné cestovanie, rozumné intervaly liniek a kvalitné zastávky), spoľahlivú MHD (dôsledné dodržiavanie zmluvy, funkčné technické vybavenie vozidiel a aktívny dohľad mesta nad kvalitou), digitálnu a dátovú MHD (aktuálne informácie o spojoch, sledovanie polohy vozidiel, jednoduché plánovanie ciest a moderné platobné metódy) a udržateľnú MHD (rozvoj trolejbusovej siete, ekologických foriem dopravy a preferencia MHD v premávke).
Žiar nad Hronom vstúpi do integrovaného dopravného systému, cestujúci sa môžu tešiť na nové výhody
„Tieto požiadavky sú úplne základné očakávania 21. storočia. Nič viac, nič menej,“ zdôraznil Bučko. Členka komisie MsZ pre dopravu a odborníčka na udržateľnú mobilitu Andrea Štulajterová uviedla, že na zasadnutiach komisie opakovane žiadala, aby sa odborne venovali MHD.
Verejná diskusia
„Sme v polovici desaťročnej zmluvy a je prirodzené vyhodnotiť kvalitu služby. Počet cestujúcich stále nedosiahol úroveň pred rokom 2019 a problémy, ktoré obyvatelia hlásia, sa opakujú. Dobrá MHD dokáže výrazne zlepšiť kvalitu života v meste. Aj preto považujem túto petíciu za dôležitý krok,“ uviedla. Odborník na cloudové a dátové riešenia Rastislav Medveď upozornil na zásadný problém, a to, že mesto sa chystá spraviť rozhodnutie za milióny eur, no robí ho naslepo.
Banská Bystrica preberá parkovací systém v centre mesta, poslanci schválili nákup automatov
„Nemáme prehľad o počte cestujúcich, vyťaženosti liniek ani o efektivite dopravy. Dokonca ani polohu autobusov v reálnom čase. Banskobystrickú MHD dnes nenájdete ani v Google mapách – čo je v roku 2024 v krajskom meste neakceptovateľné,“ zdôraznil s tým, že predĺženie zmluvy bez dát je len konzervovaním problému. Najprv treba podľa Medveďa vedieť, čo meriame, a potom nastavovať riešenia.
Petičný výbor verí, že petícia otvorí odbornú aj verejnú diskusiu, ktorá doteraz chýbala. „Petícia je občianska výzva za lepšiu verejnú službu, ktorú platíme z verejných prostriedkov, a ktorá ovplyvňuje každodenný život Banskobystričanov. Budeme radi, ak sa k nám obyvatelia pridajú,“ uzavrel Bučko. Petíciu môžu obyvatelia podporiť podpísaním petičných hárkov alebo online, pričom link na online petíciu bude zverejnený neskôr.