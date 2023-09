Obavy o popradské letisko sú podľa Lančariča neopodstatnené, zamestnanci však idú štrajkovať

aktualizované 19. septembra 2023, 16:10

Obavy zamestnancov popradského letiska o svoju i jeho budúcnosť sú podľa ministra dopravy Pavla Lančariča absolútne neopodstatnené.

Štrajková pohotovosť

Podľa jeho slov neexistujú žiadne plány ani zámery meniť charakter letiska. Uviedol to v utorok pre médiá po stretnutí so zamestnancami v Poprade. Tých ale zrejme nepresvedčil, v stredu 20. septembra plánujú vyhlásiť štrajkovú pohotovosť.

Informoval o tom predseda tamojšej základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu Michal Pavela, podľa ktorého bude trvať minimálne do mimoriadneho valného zhromaždenia naplánovaného na 29. septembra.

Odborári žiadali rezort dopravy ako majoritného akcionára letiskovej spoločnosti o odpovede v súvislosti s budúcnosťou letiska. Ešte v pondelok totiž hovorili o údajnom zámere zmeniť ho na regionálne.

„Na základe stretnutia s ministrom, aj na základe odpovedí, ktoré nám boli poslané na naše otázky od majoritného akcionára, ale aj na základe toho, že minoritní akcionári nám vôbec nedali odpovede na naše otázky, sme sa rozhodli, že vstupujeme do štrajkovej pohotovosti,“ povedal v utorok Pavela.

Odborárom sa nominant nepozdáva

Odborári podľa jeho slov nesúhlasia s termínom mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční deň pred voľbami do Národnej rady SR, ani s nominantom vybraným do predstavenstva spoločnosti. Po predošlých skúsenostiach z minulého roka sa im nepozdáva, že ide o človeka, ktorý v letectve doteraz nepracoval.

Výber nového člena predstavenstva však minister dopravy označil za správny, keďže sa na ňom zhodla výberová komisia. Kritériom podľa jeho slov nie je to, či daný človek v letectve pracoval.

„Pokiaľ viem, ten človek má veľké skúsenosti z riadenia veľkej korporácie. A to je to, čo táto firma potrebuje,“ skonštatoval. Podotkol, že popradské letisko nemá problém s leteckou stránkou, s bezpečnosťou, či kvalitou prevádzky, ale skôr obchodný.

„Generuje málo peňazí na to, koľko potrebuje. My nehľadáme človeka, ktorý by bol expert na lietanie, takých tu máme. My hľadáme človeka, ktorý pomôže obchodnú spoločnosť, letisko, posunúť ďalej,“ reagoval Lančarič s tým, že letisko v Poprade by malo a mohlo fungovať lepšie.

Prístup zo strany akcionárov

Na margo dátumu valného zhromaždenia poznamenal, že o jeho zvolanie požiadal valný akcionár predstavenstvo. „Predstavenstvo tak musí urobiť do 40 dní. Zvolili si 40-ty deň, posledný možný, ktorý im zákon dáva, preto to vyšlo na 29. septembra,“ vysvetlil.

Štrajková pohotovosť je podľa Pavelu zdvihnutým prstom. „Chceme poukázať na to, že nie sme spokojní s tým, ako sa pristupuje k nášmu letisku, hlavne zo strany akcionárov,“ komentoval s tým, že pre vstup do pohotovosti majú odborári mandát 85 percent zamestnancov.

Zároveň zdôraznil, že verejnosť sa nemusí ničoho obávať. „Lety budú vybavené tak, ako doteraz, v prevádzke budeme pokračovať,“ dodal.