NDS tento rok dokončila štyri nové diaľničné úseky, najočakávanejšou udalosťou bolo otvorenie tunela Višňové

Spolu motoristi získali takmer 43 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest a 2,5 kilometra diaľničných vetiev v hlavnom meste.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Otvorenie tunela Višňové
Portál tunela Višňové počas slávnostného otvorenia tunela. Višňové, 22. december 2025. Foto: SITA/Úrad vlády
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Do slovenskej diaľničnej siete pribudli v tomto roku štyri diaľničné úseky a niekoľko križovatkových vetiev pri Bratislave. Spolu motoristi získali takmer 43 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest a 2,5 kilometra diaľničných vetiev v hlavnom meste.

Najočakávanejšie úseky

Ako pripomenula Národná diaľničná spoločnosť, najdlhším novootvoreným úsekom je 14,3-kilometrový rýchlostný obchvat Košíc, ktorý prepojuje miestnu R4 a D1, čím umožňuje obísť mesto z juhovýchodnej strany.

Zrejme najočakávanejším novým úsekom bola časť D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou, vrátane tunela Višňové, ktorý sa s dĺžkou 7,5 kilometra stal najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a úspešne prešiel všetkými bezpečnostnými skúškami.

Jedinečná infraštruktúrna stavba

Medzi ďalšie otvorené úseky patrí 9,1-kilometrový ťah rýchlostnej cesty medzi Kriváňom a Mýtnou s takmer 4,4-kilometrovou estakádou v korunách stromov. „Tá patrí medzi jedinečné infraštruktúrne stavby aj v medziach celej strednej Európy,“ zdôraznili diaľničiari.

Štvrtým úsekom je 5,6-kilometrový rýchlostný obchvat Tvrdošína, ktorý uľahčuje tranzitnú dopravu medzi Poľskom a južným Slovenskom. V súčasnosti pokračuje výstavba niekoľkých diaľničných úsekov, vrátane D1 Bratislava – Triblavina. Z tejto stavby už motoristom slúžia 2,5 kilometra križovatkových vetiev pri D1 a D4, ktoré pomáhajú odľahčiť dopravu v Bratislave.

Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: Diaľnice Nové úseky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk