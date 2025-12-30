NDS tento rok dokončila štyri nové diaľničné úseky, najočakávanejšou udalosťou bolo otvorenie tunela Višňové

Do slovenskej diaľničnej siete pribudli v tomto roku štyri diaľničné úseky a niekoľko križovatkových vetiev pri Bratislave. Spolu motoristi získali takmer 43 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest a 2,5 kilometra diaľničných vetiev v hlavnom meste.
Najočakávanejšie úseky
Ako pripomenula Národná diaľničná spoločnosť, najdlhším novootvoreným úsekom je 14,3-kilometrový rýchlostný obchvat Košíc, ktorý prepojuje miestnu R4 a D1, čím umožňuje obísť mesto z juhovýchodnej strany.
Višňové je otvorené, spory pokračujú. Premiér prekvapil videom na korčuliach a spomenul aj Radičovú - VIDEO
Zrejme najočakávanejším novým úsekom bola časť D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou, vrátane tunela Višňové, ktorý sa s dĺžkou 7,5 kilometra stal najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a úspešne prešiel všetkými bezpečnostnými skúškami.
Jedinečná infraštruktúrna stavba
Medzi ďalšie otvorené úseky patrí 9,1-kilometrový ťah rýchlostnej cesty medzi Kriváňom a Mýtnou s takmer 4,4-kilometrovou estakádou v korunách stromov. „Tá patrí medzi jedinečné infraštruktúrne stavby aj v medziach celej strednej Európy,“ zdôraznili diaľničiari.
Úsek R2 Kriváň – Mýtna slávnostne otvorili Fico a Ráž, dominantou je najdlhšia estakáda na Slovensku - VIDEO
Štvrtým úsekom je 5,6-kilometrový rýchlostný obchvat Tvrdošína, ktorý uľahčuje tranzitnú dopravu medzi Poľskom a južným Slovenskom. V súčasnosti pokračuje výstavba niekoľkých diaľničných úsekov, vrátane D1 Bratislava – Triblavina. Z tejto stavby už motoristom slúžia 2,5 kilometra križovatkových vetiev pri D1 a D4, ktoré pomáhajú odľahčiť dopravu v Bratislave.