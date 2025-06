Nákladné autá a autobusy zaplatia viac. Nové sadzby mýta zohľadnia emisie CO₂, niektoré stúpnu aj o 40 percent

Od 1. júla 2025 vstupujú na Slovensku do platnosti nové sadzby mýta, ktoré budú po novom zohľadňovať aj produkciu emisií CO₂ vozidiel. Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia preto vyzýva dopravcov, aby si včas overili emisnú triedu svojich vozidiel a zároveň odporúča premietnuť zvýšené náklady do cien za prepravu.

Staršie vozidlá budú automaticky zaradené do najnižšej emisnej triedy

Ako informoval hovorca združenia Roman Kment, zásadnou zmenou je zavedenie emisných tried CO₂. Nákladné autá a autobusy nad 3,5 tony, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie pred 1. júlom 2019, budú automaticky a trvalo zaradené do emisnej triedy 1, ktorá je najmenej priaznivá z hľadiska sadzby. Do tried 2 až 5 musia dopravcovia svoje vozidlá zaregistrovať sami, inak im zostane emisná trieda 1.

Registrácia bude možná od pondelka 23. júna cez systém www.emyto.sk. Lepšie emisné triedy sa týkajú vozidiel prihlásených do evidencie od 1. júla 2019 vrátane. Musia však spĺňať požadované technické parametre uvedené v technickom preukaze a príslušných dokumentoch od výrobcu vozidla. Pre autobusy bude vyššia emisná trieda dostupná len pre vozidlá na elektrický alebo vodíkový pohon.

Výrazný rast nákladov zasiahne všetky kategórie vozidiel

Zvýšenie mýta predstavuje podľa združenia výrazné zvýšenie nákladov dopravcov. Napríklad nákladné auto do 12 ton s normou Euro 6 zaradené do triedy 1 CO₂ zaplatí na ceste I. triedy paralelnej s diaľnicou o 22 percent viac. Sadzba mu stúpne z 0,085 eura na 0,1039 eura bez DPH za kilometer. Mýto sa tým môže zvýšiť o viac ako 3 000 eur mesačne.

Autobusy nad 12 ton zaplatia na diaľnici o 25 percent viac, a to z 0,064 na 0,080 eura/km bez DPH. Pri jazde z Bratislavy do Banskej Bystrice sa tak náklady na mýto zvýšia zo 16 na 20 eur s DPH.

ČESMAD vyzýva na spravodlivé premietnutie nákladov do cien

Najvyšší nárast, až 40 percent, postihne návesové súpravy s Euro 6, kde sa sadzba zvýši z 0,19 na 0,2677 eura/km bez DPH. „Cestná doprava zabezpečuje viac ako 70 percent tovarových tokov v rámci Slovenska aj medzištátneho obchodu. Ak má byť zachovaná jej kvalita a dostupnosť, je nevyhnutné, aby sa nové náklady spravodlivo premietli do cien prepravy,“ zdôraznil prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Združenie preto vyzvalo dopravcov, ich obchodných partnerov a odberateľov dopravných služieb, aby rešpektovali potrebu úpravy cien, ktorá reflektuje nové nákladové zaťaženie v dôsledku zvýšeného mýta.