Cestujúci môžu objavovať Európu výhodnejšie, ZSSK ponúka zľavu na sieťové lístky Interrail

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa letnú akciu na sieťové lístky Interrail, vďaka ktorej budú mať cestujúci možnosť objavovať Európu výhodnejšie.

Od štvrtka 19. júna do štvrtka 3. júla budú všetky typy Interrail lístkov, s výnimkou One Country Pass pre Švajčiarsko, dostupné so zľavou 20 percent. Akcia sa vzťahuje na cestovanie od 1. septembra 2025.

Pozitívom je jednoduchý nákup

Ako informovala ZSSK, lístky Interrail umožňujú neobmedzené cestovanie vlakmi, vybranými autobusmi a lodnými linkami v 33 európskych krajinách. Cestujúci si môžu vybrať medzi sieťovým Global Pass, ktorý platí vo viacerých krajinách, alebo One Country Pass pre konkrétny štát.

„Pozitívom je jednoduchý nákup bez potreby individuálneho zisťovania cien, podmienok a jazykových bariér jednotlivých dopravcov,“ uviedol národný dopravca.

Interrail býva výhodnejší než nákup samostatných cestovných lístkov

ZSSK upozorňuje, že Interrail býva výhodnejší než nákup samostatných cestovných lístkov, ktorých ceny sa môžu meniť podobne ako pri letenkách. Napríklad najobľúbenejší Global Pass, platný na päť ľubovoľných dní cestovania počas jedného mesiaca, stojí počas akcie pre dospelého v 2. triede 254 eur namiesto štandardných 318 eur. Povinné rezervácie si cestujúci dokupujú iba v prípade niektorých spojov alebo ak si želajú mať garantované miesto na sedenie.

Zľava sa vzťahuje na všetky typy Interrail Passov pre dospelých, mládež, seniorov i tzv. twin lístky (German Rail Pass), okrem One Country Pass pre Švajčiarsko. ZSSK zároveň upozorňuje, že niektorí zahraniční dopravcovia môžu vyžadovať príplatky. Interrail lístky je možné zakúpiť v pokladniciach ZSSK s komplexným vybavením cestujúcich, online cez stránku ZSSK, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie Rail Planner.