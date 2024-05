Dopravný podnik Bratislava vymenil už viac ako 200 prístreškov na zastávkach MHD (foto)

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pokračuje vo výmene prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Ako informuje na sociálnej sieti, od jesene 2021 v rámci celej Bratislavy vymenili už viac ako 200 prístreškov. Najnovšie pribudli na vybraných zastávkach v Devínskej Novej Vsi, v Ružinove či v Dúbravke.

Nové prístrešky slúžia od minulého týždňa na zastávkach Uhrovecká v smere do Devína, Štefana Králika v smere do Volkswagenu, Homolova v smere na Žatevnú, Štepná v smere na Žatevnú, Planét v smere k Martinskému cintorínu a Ríbezľová v smere do centra.

Prístrešky sú konštruované tak, aby ochránili pred slnkom, vetrom či dažďom. Ich súčasťou sú aj drevené lavičky a vitrína pre cestovné poriadky a ďalšie informácie.