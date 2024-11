Sabinov chce zaviesť novú parkovaciu politiku. Aké zmeny prinesie?

Mesto Sabinov plánuje zmeniť nariadenie o dočasnom parkovaní na svojom území. Od začiatku marca budúceho roka navrhuje vytvorenie deviatich parkovacích zón a v rámci novej úpravy chce spoplatniť parkovanie v centre mesta. Zároveň má platiť zákaz parkovania nákladných vozidiel nad päť metrov na všetkých parkovacích miestach v jednotlivých zónach.

Návrh znenia príslušného všeobecne záväzného nariadenia zverejnilo mesto na svojej webovej stránke s cieľom umožniť verejnosti návrh vecne pripomienkovať. Termín na pripomienkovanie je do soboty 30. novembra.

Pojem služba

Ako uviedlo mesto na svojej webovej stránke, v súčasnosti je v centre mesta zavedená regulácia parkovania formou zóny, kde je dovolené odstaviť vozidlo na vyznačených miestach na maximálne jednu hodinu bez povinnosti platiť za túto službu.

„Práve pojem služba je potrebné zvýrazniť pri zavedení regulácie statickej dopravy – parkovania na území mesta Sabinov. Ide predovšetkým o to, že užívanie verejného priestoru bezodplatne v dnešnej dobe už nie je a v budúcnosti nebude únosné vzhľadom na rastúci počet osobných automobilov a zvyšujúcej sa mobility obyvateľov predovšetkým v oblasti individuálnej osobnej motorovej dopravy,“ vysvetlila radnica.

Zavedenie regulácie rozdelením na štyri lokality

Nový návrh parkovacej politiky predpokladá zavedenie regulácie rozdelením na štyri lokality – centrum mesta a širšie centrum mesta, oblasť okolo polikliniky, severozápadnú časť mesta (ulice Murgašova a časť 17. novembra) a juhovýchodnú časť mesta (časť 17. novembra, Puškinova, Jakubovanská, Matice Slovenskej, Mieru, 9. mája a Komenského). Jednotlivé lokality sú ďalej rozdelené do menších útvarov deviatich zón, ale reguláciu parkovania spoplatnením navrhuje radnica iba pre zónu 1, teda pre centrum mesta.

V návrhu je poplatok stanovený na 0,50 eura za prvú hodinu parkovania. Druhá hodina bude stáť 0,70 eur, tretia a každá ďalšia jedno euro. Maximálna denná sadzba je päť eur. V zónach 2 až 9 má od 1. marca 2025 platiť iba pravidlo o zákaze parkovania dodávok na všetkých parkovacích miestach v jednotlivých zónach. V regulovaných zónach má parkovať občan s trvalým pobytom v meste Sabinov výhodnejšie ako občan bez trvalého pobytu či jeho návštevník.

„S reguláciou parkovania bude nevyhnutné začať v centre mesta a postupne ju zavádzať do ďalších častí mesta do tzv. zón regulovaného parkovania, ale až vo chvíli keď na to budú pripravené,“ zdôraznila samospráva.

Problémy s parkovaním

Problémy s parkovaním mesto eviduje dlhodobo nielen pri bytových domoch, ale aj v centre mesta, v lokalite pri poliklinike, ale aj na uliciach s individuálnou bytovou výstavbou, kde odstavené vozidlá vytvárajú prekážky v cestnej premávke a bránia voľnému pohybu napríklad chodcom.

„Po regulácii volajú samotní obyvatelia Sabinova, hlavne z oblastí, ktoré sú denne zaťažované parkovaním vozidiel návštevníkov,“ vysvetlilo mesto.

Systém bude zavádzaný postupne

Systém regulovaného (rezidentského) parkovania bude zavádzaný postupne v jednotlivých regulovaných zónach podľa toho, ako bude na to mesto pripravené. Postupne ho chcú zaviesť na území celého mesta, pričom v každej zóne budú platiť rovnaké pravidlá. Parkovné bude závisieť od toho, kde sa dané parkovisko nachádza a do ktorého tarifného pásma je zaradené. V zónach mimo centra má byť parkovné lacnejšie.

„Cieľom regulácie parkovania nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok pre zabezpečenie zaparkovania minimálne jedného vozidla na byt v sídliskových lokalitách mesta,“ dodala radnica s tým, že zavedenie regulácie parkovania v nových lokalitách mimo centra, hlavne pri bytových domoch, si bude vyžadovať aj budovanie nových parkovacích miest a vypracovanie projektov dopravného značenia.