Mestská hromadná doprava v Prešove bude počas Vianoc a na prelome rokov fungovať v zmenenom režime

Prešovčania musia počas vianočných sviatkov a na prelome rokov počítať so zmenami v mestskej hromadnej doprave (MHD). Najvýraznejšie obmedzenia nastanú na Štefana a na Silvestra, keď bude Hlavná ulica pre dopravu úplne uzavretá a viaceré linky MHD budú odklonené na obchádzkové trasy.
Ako informoval hovorca Dopravného podniku mesta PrešovVladimír Tomek, v pondelok a utorok 22. a 23. decembra bude MHD v Prešove premávať podľa cestovného poriadku Pracovný deň – prázdniny. Na Štedrý deň 24. decembra budú autobusy a trolejbusy jazdiť podľa nedeľného grafikonu, pričom premávka denných liniek sa skončí o 17:00. Počas Prvého a Druhého sviatku vianočného, teda 25. a 26. decembra, bude MHD premávať rovnako podľa nedeľných cestovných poriadkov.
Štefanská zábava na Hlavnej ulici
V piatok 26. decembra bude Hlavná ulica úplne uzavretá v čase od 19:20 do 22:00 z dôvodu konania podujatia Štefanská zábava. Dotknuté linky MHD budú vedené po obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu, kde budú obsluhovať zastávky Poliklinika, Floriánova a Okružná. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované. Spoje linky 8 zo Sibírskej o 19:15 a 19:35 pôjdu obchádzkou cez ulice Škultétyho, 17. novembra a Obrancov mieru.
Polícia povolila výnimku pre nákladnú dopravu počas Vianoc a Nového roka
Počas pracovných dní 29. a 30. decembra bude MHD opäť premávať podľa režimu Pracovný deň – prázdniny. Na Silvestra 31. decembra bude doprava fungovať podľa sobotného cestovného poriadku. Na linke 26 nebudú vykonané spoje z Veľkej pošty o 6:11 a 14:03. Nahradené budú spojmi o 5:37 a 13:57 v úseku Veľká pošta – Spinea Záturecká a o 6:17 a 14:09 na trase Spinea Záturecká – Čierny most – Trojica.
Automaty na Silvestra postupne vypnú
Aj na Silvestra bude Hlavná ulica uzavretá, a to v dvoch časových úsekoch. Od 9:00 do 11:00 pre Silvestrovský beh a od 22:30 do 02:00 počas silvestrovských osláv. Linky MHD budú opäť vedené po obchádzke cez Okružnú ulicu so zastávkami Poliklinika, Floriánova a Okružná. Linka 4 bude premávať obojsmerne po obchádzkovej trase cez ulice Škultétyho, 17. novembra a Obrancov mieru.
Z prevádzkových dôvodov budú 31. decembra postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Dopravca odporúča zakúpiť si lístky vopred alebo využiť platbu kartou či SMS. Automaty budú opäť sprevádzkované 1. januára 2026 v dopoludňajších hodinách. Na Nový rok bude MHD premávať podľa nedeľného cestovného poriadku. V pracovných dňoch 2., 5. a 7. januára budú linky jazdiť v režime Pracovný deň – prázdniny a na sviatok Troch kráľov 6. januára sa doprava opäť bude riadiť nedeľným grafikonom.