Polícia povolila výnimku pre nákladnú dopravu počas Vianoc a Nového roka

Prezídium Policajného zboru schválilo žiadosť Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia o vydanie povolenia všeobecnej výnimky podľa zákona o cestnej premávke na dni 24., 25., 26. decembra 2025 a 1. a 6. januára 2026.
Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, výnimka sa týka nákladných vozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúcich zo susedných štátov s cieľom na území Slovenska.
Prezídium Policajného zboru posúdilo žiadosť s prihliadnutím na očakávaný vyšší nárast motorových vozidiel a dopravno-bezpečnostnú situáciu. Výnimka na 24. december 2025 platí v obmedzených časoch, a to od polnoci do 09:00 a od 16:00 do 24:00.
„Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,“ uviedlo Prezídium Policajného zboru. Toto opatrenie má za cieľ zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky počas sviatočných dní, keď sa očakáva zvýšený pohyb vozidiel na slovenských cestách.