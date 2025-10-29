Mesto Pezinok dokončilo opravy ciest v Slnečnom údolí aj vo vinohradníckej oblasti Grinava

Pezinok úspešne ukončil dve významné opravy miestnych komunikácií – v Slnečnom údolí a vo vinohradníckej oblasti Grinava. Ako uviedol vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč, obe rekonštrukcie zlepšia dopravnú bezpečnosť, komfort obyvateľov aj prístup do vinohradníckych lokalít.
Rekonštrukcia cesty v Slnečnom údolí zahŕňala opravu 112,5 metra dlhého úseku. Počas prác odstránili poškodený asfaltový kryt, vyspravili výtlky, položili nový povrch a doplnili krajnice. „Oprava prebehla podľa plánu a úsek je už plne prejazdný,“ spresnil hovorca. Na projekte sa finančne podieľali aj Lesy SR, keďže komunikácia slúži aj ako prístupová cesta do lesných oblastí.
Vo vinohradníckej oblasti Grinava dokončili opravu účelovej cesty za materskou školou Orešie, ktorá tvorí hlavný vstup do vinohradov. Práce zahŕňali úpravu a zhutnenie podložia, čistenie odvodňovacích žľabov a položenie nového povrchu z asfaltového recyklátu. „Tento povrch je trvácny, ekologický a umožnil rýchlu realizáciu prác,“ vysvetlil Lukáč. Nový úsek zlepší prístup do vinohradov, zníži prašnosť a uľahčí prejazd najmä počas zberového obdobia.
Práce realizovala spoločnosť Swietelsky – Slovakia v spolupráci s mestom Pezinok. „Obe rekonštrukcie prebehli bez komplikácií a podľa harmonogramu. Po ukončení prác sú oba úseky opäť plne prejazdné a pripravené na bezpečné využívanie,“ doplnil hovorca.