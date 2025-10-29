V bratislavskej Karlovej Vsi otvorili nový parkovací dom, pribudnúť majú aj v ďalších lokalitách

V bratislavskej Karlovej Vsi v stredu otvorili prvý parkovací dom postavený v réžii samosprávy. Vodiči tu majú k dispozícii 34 parkovacích miest na otvorenom nadzemnom podlaží, kde môžu parkovať bez obmedzenia a ďalších 31 miest na krytom spodnom podlaží, ktoré môžu využívať po vybavení bezplatnej parkovacej karty. Ďalších sedem parkovacích miest pribudlo pred parkovacím domom.
Dvojpodlažný parkovací dom vznikol na mieste pôvodného parkoviska v lokalite Dlhé diely, ktorá má dlhodobo problémy s parkovaním. Okrem parkovacieho domu tu hlavné mesto investovalo aj do nového verejného osvetlenia, výsadby zelene a moderného kamerového systému. Mesto má rozpracovaných viacero projektov parkovacích domov v lokalitách, ktoré dlhodobo bojujú s nedostatkom parkovacích miest.
Medzi ďalšie pripravované projekty patria rezidentské parkovacie domy na Saratovskej ulici v Dúbravke, kde má vzniknúť 196 parkovacích miest, v Petržalke na Wolkrovej, kde má pribudnúť 141 parkovacích miest a na Topoľčianskej, kde pribudne 125 parkovacích miest.
Záchytné parkoviská plánujú vybudovať pri Zoologickej záhrade (parkovisko so 126 parkovacími miestami vrátane štyroch parkovacích miest pre autobusy, parkovací dom so 418 parkovacími miestami), na Zlatých pieskoch (100 parkovacích miest) a v lokalite Janíkov dvor (2 x 99 parkovacích miest).