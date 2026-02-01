Mesto Nitra na opravy a modernizáciu ciest plánuje vynaložiť 11 miliónov eur

Jednou z najväčších investičných priorít Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) pre rok 2026 zostáva doprava. Na opravy a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy plánuje v roku 2026 alokovať viac ako 11 miliónov eur.
Oprava ciest
V procese sú verejné obstarávania na viaceré významné úseky v okresoch Nové Zámky a Komárno, vrátane cesty II/563 v intraviláne mesta Nové Zámky, cesty II/580 v meste Šurany po križovatku s cestou I/75 v okrese Nové Zámky či cesty II/589 v úseku medzi obcami Pribeta a Kolta. Okrem toho kraj počíta s rekonštrukciou komunikácie II/511 Dolný Ohaj – Hurbanovo, ktorá prepája okresy Nové Zámky a Komárno. Momentálne je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie pozastavená.
Etapovite sa bude pokračovať aj na úseku Drženice – hranica kraja v Levickom okrese. Regionálna správa a údržba ciest Nitra (RSÚC), ktorá pre kraj zabezpečuje menšie opravy ciest a stavebnú údržbu, v rámci projektu Zvyšovanie bezpečnosti opraví ďalšie komunikácie druhej a tretej triedy v hodnote viac ako jeden milión eur.
Lepších vozoviek sa dočkajú motoristi v úsekoch Sikenica – Lontov, Malé Bedzany – Veľké Bedzany, Gbelce – Diva, intravilánu Zlatnej na Ostrove a extravilánu Nitra – Janíkovce. V rôznych fázach realizácie sa v tomto čase nachádza sedem mostov – v Levickom okrese v Hokovciach, Tekovských Lužanoch, Uhliskách a v Novej Dedine, v okrese Komárno cez potok stará Gúta – Lándor v katastri Vrbovej nad Váhom a taktiež v Kolárove – časti Veľký Ostrov.
Stavebné práce
Vo Vieske nad Žitavou bude most dokončený v prvej polovici tohto roka. Na vhodné klimatické podmienky a s tým spojené spustenie stavebných prác čaká most v Lúčnici nad Žitavou. Ďalšie mosty sa pripravujú alebo sú v procese verejného obstarávania, a to napríklad v Kameničnej, vo Vrábľoch, Veľkých Bedzanoch, Veľkých Ludinciach, Bátovciach či Farnej. Most cez potok Hlavinka tesne za obcou Malé Ripňany čaká na vydanie právoplatného stavebného povolenia.
Pokračovať má aj pravidelná stavebná údržba mostov. V roku 2026 do nej kraj investuje takmer pol milióna eur, pričom práce Mostnej čaty RSÚC sa dotknú približne 20 mostných objektov. Samostatnou položkou v rozpočte je vodorovné a zvislé dopravné značenie za 800-tisíc eur. „V našom kraji spravujeme 534 mostov, 498 kilometrov ciest druhej triedy a viac ako 1 500 kilometrov ciest tretej triedy. Využívame ich denne, a preto musia byť v čo najlepšom stave. Dochádzame po nich všetci za prácou, lekármi, vzdelaním, kultúrou či rodinou,“ povedal nitriansky župan Branislav Becík.
Dopravné spojenia
Významným projektom roka 2026 bude spustenie kompy medzi Vlčanmi a Selicami na rieke Váh v okrese Šaľa. Obnoví dôležité dopravné spojenie, skráti čas cestovania o desiatky minút a bude súčasťou cesty tretej triedy. Jej využívanie tak bude bezplatné.
S komfortnejším cestovaním súvisí aj zavedenie jednotného cestovného lístka, ktorý umožní cestovať s jedným cestovným dokladom na všetkých regionálnych linkách spoločnosti ARRIVA v rámci Nitrianskeho kraja. Spustenie systému sa očakáva v lete.
„Pre seniorov nad 63 rokov je aj naďalej prístupná regionálna doprava len za 30 centov. Lacnejšia a dostupnejšia doprava je pre väčšinu starších ľudí kľúčom k udržaniu aktívneho života. Spája ich so sociálnymi či zdravotnými službami, ale aj s kultúrou a podujatiami v regióne,“ doplnil Becík.