Nitriansky kraj opravil viacero ciest druhej a tretej triedy, najväčšou investíciou bola rekonštrukcia Cabajského mosta

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) opravil v roku 2025 viaceré úseky ciest druhej a tretej triedy, pokračovala tiež obnova mostov a investície do bezpečnej dopravy. Najväčšou mostnou stavbou roka bola komplexná rekonštrukcia Cabajského mosta v Nitre, jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v kraji, kam sa po troch rokoch vrátila nákladná doprava.
Na viac ako 50-metrovom moste vymenili celý mostný zvršok, upravili okolie a doplnili moderné senzory – snímač teploty, meranie okolitého vzduchu a IP kameru napojenú na dispečing Regionálnej správy a údržby ciest Nitra (RSÚC).
Zníženie nákladov a rozsiahla rekonštrukcia
Dokončené boli aj modernizácie 77-ročného mosta nad Podlužiankou v Starom Hrádku v okrese Levice, premostenia v Malých Ripňanoch v okrese Topoľčany, v Hornom Piali v okrese Levice a Bohuniciach. Masívnu opravu finalizuje župa v Šahách – Tešmáku (okres Levice) a Hajnej Novej Vsi (okres Topoľčany).
Navyše, kraj zahájil tento rok aj ďalšie rekonštrukcie mostov. Štyri z nich sú v okrese Levice – v Novej Dedine, Uhliskách, Tekovských Lužanoch a Hokovciach, ďalšie dva v okrese Komárno – v Kolárove v mestskej časti Veľký Ostrov a most cez kanál Stará Gúta – Lándor pri Vrbovej nad Váhom.
Mostné a cestné čaty RSÚC Nitra sa aj tento rok zamerali na rýchle, drobné a povrchové opravy mostov a ciest. Takéto zásahy predlžujú ich životnosť a znižujú budúce náklady na rozsiahle rekonštrukcie. Špecializované tímy vznikli v roku 2023 a dnes sa starajú o viac než 2-tisíc kilometrov ciest II. a III. triedy.
Prestavba križovatky v Nitre
V roku 2025 zrepasovali mostné čaty celkovo 17 mostov. Ako priblížil župan Branislav Becík, za tri roky zrekonštruoval NSK už 78 mostov. V rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti, ktoré má za cieľ modernizáciu ciest, RSÚC obnovila 20 kilometrov krajských komunikácií druhej a tretej triedy v 11 úsekoch naprieč okresmi Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Topoľčany a Šaľa. Išlo najmä o výmenu asfaltových vrstiev, spevnenie krajníc, opravy priepustov a doplnenie bezpečnostných prvkov.
Investícia z rozpočtu NSK dosiahla 2,8 milióna eur. Výrazne posilnená bola aj technická kapacita RSÚC – pribudlo viac ako 30 nových strojov vrátane traktorov, štiepkovačov, drvičov odpadu, snehových radlíc, značkovacích strojov, prívesov či iných zariadení v hodnote 946-tisíc eur.
Medzi najvýznamnejšie cestné stavby v roku 2025 patrila prestavba stykovej križovatky v mestskej časti Nitra – Mlynárce na plnohodnotnú okružnú križovatku. V Ladiciach v okrese Zlaté Moravce vznikol nový, 78-metrový oporný múr na jedinej prístupovej ceste do Kostolian pod Tribečom, pôvodný bol v havarijnom stave. Pred obcou Žirany v Nitrianskom okrese župa vybudovala novú cestu na 115 pilótoch po tom, ako zosuv poškodil jedinú prístupovú komunikáciu.