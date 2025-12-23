Modernizácia električkových tratí v Košiciach pokračuje aj v závere roka, mesto upozorňuje na obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje na dopravné obmedzenia a zmeny súvisiace s modernizáciou električkových tratí na sídlisku Nad jazerom. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, práce pokračujú aj v závere roka, pracovať sa bude na rekonštrukcii meniarne a výstavbe kábelovodov. Mesto upozornilo, že počas sviatkov bude zrušený dočasný semafor na Galaktickej ulici a bude umožnený obojsmerný prejazd komunikáciou.
„Kvôli prácam bude v nevyhnutnom rozsahu obmedzený pravý jazdný pruh na Slaneckej ceste v smere do centra, a to v úseku od mosta ponad Myslavský potok po Levočskú,“ doplnilo mesto Košice.