Medzi Kysakom a Prešovom nejdú viaceré vlaky, ZSSK zabezpečila náhradné autobusy

Železničná doprava na trati medzi Košicami a Prešovom je vo štvrtok od rána obmedzená pre úpravu infraštruktúry na úseku Kysak – Drienovská Nová Ves. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za dotknuté osobné vlaky medzi Kysakom a Drienovskou Novou Vsou cez Obišovce a Ličartovce a za regionálne vlaky REX v úseku Prešov – Kysak a späť.

Čakanie prípojných vlakov nie je zaručené

„V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ informoval v rámci mimoriadností na železniciach národný vlakový dopravca.

Výluka na úseku Kysak – Drienovská Nová Ves sa týka osobných vlakov s odchodmi z Kysaku a Drienovskej Novej Vsi do Prešova od 8:17 a 8:30 do 13:17 a 13:30. V opačnom smere nejdú osobné vlaky odchádzajúce z Drienovskej Nove Vsi a Kysaku do Košíc a Čiernej nad Tisou od 8:29 a 8:43 do 13:29 a 13:43.

Nepremávajú aj niektoré vlaky REX

Zároveň medzi Prešovom a Kysakom nepremávajú vlaky REX s odchodmi z Prešova a Kysaku do Košíc od 8:42 a 9:00 do 12:42 a k 13:00. Platí to tiež opačne pre vlaky REX odchádzajúce z Kysaku a Prešova do Lipian od 8:59 a 9:17 do 12:59 a 13:17.

Úseky Kysak – Drienovská Nová Ves a Kysak – Prešov majú 8 a 17 kilometrov, sú súčasťou trate Košice – Prešov – Plaveč – Muszyna dlhej 103 kilometrov.