Masívne opravy mostov: Krok vpred pre slovenskú infraštruktúru - KOMENTÁR

Ako bývalý štátny tajomník na ministerstve dopravy sa teším, že aj terajší minister Jozef Ráž pokračuje v krokoch, ktoré sme s Andrejom Doležalom začali.
Keď sme pred rokmi identifikovali kritický stav mostov na Slovensku, vedeli sme, že ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje odvážne rozhodnutia a kontinuitu naprieč vládami. Dnešný plán masívnych opráv je dôkazom, že dobré iniciatívy prežijú politické zmeny a prinesú reálny prospech občanom.
Minister Ráž v utorok priniesol optimistické správy o ambicióznom programe rekonštrukcie takmer 600 mostov na cestách prvej triedy. Konkrétne ide o 575 mostov, ktoré boli postavené prevažne pred 50 rokmi a dnes čelia intenzívnej doprave, čo urýchľuje ich opotrebovanie.
Rážovo ministerstvo pripravuje nový PPP projekt, za päť rokov chce opraviť stovky mostov - VIDEO
V zlom stave až polovica mostov
Tento projekt, navrhnutý ako verejno-súkromné partnerstvo (PPP), počíta s ročným financovaním vo výške 83 miliónov eur, čo je významná investícia do bezpečnosti a mobility. Štúdia, na ktorú štát vynaložil viac ako 6 miliónov eur, podrobne analyzovala situáciu a navrhla riešenia – to je príklad profesionálneho prístupu, ktorý oceňujem, pretože stavia na dátach a expertíze.
Stav mostov na Slovensku je naozaj alarmujúci: podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je približne polovica mostov v zlom stave, a to vrátane tých na prvotriednych cestách, kde v roku 2020 potrebovala modernizáciu jedna tretina. Tieto zistenia podčiarkujú naliehavosť projektu, ktorý nie je len o opravách, ale o prevencii rizík.
Tento projekt však dáva nádej, že sa situácia zlepší. Pozitívne je, že vidíme pokrok aj v iných oblastiach infraštruktúry, ako sú železničné mosty či modernizácia trás na hraniciach. To všetko posilňuje ekonomiku a otvára dvere turizmu.
Pozitívny trend
Treba pochváliť, že vláda Roberta Fica zaradila tento program medzi priority, čím nadväzuje na predchádzajúce snahy. Andrej Doležal, ktorý bol ministrom dopravy od roku 2020 do 2023, spolu s tímom odborníkov, ktorí stále pracujú na ministerstve, položil základy pre systematické riešenie infraštruktúry.
Dnešný minister Ráž, ktorý nastúpil po ňom, tieto základy rozvíja – napríklad cez takéto investície, ktoré môžu urýchliť realizáciu projektov. Samozrejme, výzvy zostávajú: PPP modely si vyžadujú transparentnosť, aby sa predišlo oneskoreniam, ako vidíme pri niektorých diaľničných projektoch. No celkovo je to pozitívny trend, ktorý môže inšpirovať aj iné oblasti v štáte.
V konečnom dôsledku je tento projekt symbolom kontinuity a zodpovednosti. Ako bývalý štátny tajomník vidím v ňom potvrdenie, že naše úsilie nebolo zbytočné. Ak sa podarí realizovať ho efektívne, Slovensko získa modernejšiu infraštruktúru, bezpečnejšie cesty a lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Držím palce!