Letisko Košice má za sebou rekordný kvartál, tohtoročný marec bol najúspešnejší v jeho histórii. Ako informoval manažér pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Tóth, počas prvých troch mesiacov roka 2025 prešlo bránami košického letiska viac ako 118-tisíc cestujúcich.

Najúspešnejší mesiac

Ide o medziročný nárast o čosi vyše 20 percent. Marec 2025 bol tiež najúspešnejší v histórii letiska, vybavilo viac ako 41-tisíc cestujúcich. V porovnaní s minuloročným marcom to predstavuje nárast o temer 17 percent.

„V poslednú marcovú nedeľu bol uvedený do platnosti letný letový poriadok. Pre východné Slovensko to znamená viac letov na populárnych linkách do Zürichu či Zadaru, ako aj mimoriadne bohatú ponuku letných charterových destinácií,“ uviedol Tóth s tým, že v súvislosti s linkou do Zadaru je novinkou to, že spojenie bolo spustené už od 1. apríla, teda o dva mesiace skôr, ako v minulom roku.

Dlhšia prevádzka

Zároveň ho budú prevádzkovať o mesiac dlhšie ako vlani, čiže do konca októbra. V apríli, septembri a októbri bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, v máji trikrát do týždňa a počas letných mesiacov štyrikrát do týždňa, a to v utorky, štvrtky, soboty a nedele.

„Prvý štvrťrok tohto roka potvrdzuje, že hlad po leteckej doprave v našej spádovej oblasti neutícha. Tešíme sa na zvýšený objem cestujúcich počas rozbiehajúceho sa letného letového poriadku: či už využijú zvýšené kapacity na linkách do Zadaru a Zürichu, vyberú sa na jarný výlet do overených destinácií ako Varšava, Praha či Londýn, alebo siahnu po ponuke cestovných kancelárií a vyberú sa k moru do Egypta či Ománu už teraz v apríli,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.