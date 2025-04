Letisko Košice je pripravené na dovolenkovú sezónu, spustilo letný letový poriadok aj s pár novinkami

Letisko Košice v poslednú marcovú nedeľu uviedlo do platnosti letný letový poriadok. Pre východné Slovensko to znamená viac letov na populárnych linkách do Zürichu či Zadaru, ako aj bohatú ponuku letných charterových destinácií.

Do Zadaru sa poletí o dva mesiace skôr

Novinkou v súvislosti s linkou do Zadaru je, že spojenie je prevádzkované už od prvého apríla, teda o dva mesiace skôr ako vlani. Počas mesiacov apríl a september bude linka prevádzkovaná dvakrát týždenne, v máji trikrát týždenne a v období jún, júl a august bude linka Košice – Zadar prevádzkovaná spoločnosťou Ryanair až štyrikrát týždenne: každý utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu.

„Tento rok sa nám po prvýkrát stalo, že hneď so začiatkom letného letového poriadku máme v ponuke aj skutočne letnú destináciu, a to vďaka našim partnerom zo spoločnosti Ryanair, ktorí spúšťajú populárnu linku do Zadaru o celé dva mesiace skôr a s výrazne navýšenou kapacitou ako vlani. Celkovo tento letový poriadok potvrdzuje, že sme vďaka ponuke troch sieťových dopravcov, ktorá je doplnená viacerými atraktívnymi destináciami v nízkonákladovom segmente, z pohľadu konektivity slovenskou letiskovou jednotkou,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.

Pribudne aj let na linke Košice – Zürich

Novinkou je takisto navýšenie frekvencií na linke Košice – Zürich. K pôvodným trom letom týždenne (pondelok, streda, piatok) je pridaný štvrtý let (sobota). Poľský národný dopravca LOT aj počas letného letového poriadku pokračuje v prevádzkovaní obľúbenej linky do Varšavy.

Tretí sieťový prepravca v Košiciach, Austrian Airlines, vstupuje do letného letového poriadku už tradične so 14 letmi týždenne na linke Košice – Viedeň.