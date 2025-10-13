Pellegrini: Dobudovanie letiska Sliač je pre tento región kľúčové - VIDEO

Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho potrebuje, aj vzhľadom na potrebu ochrany svojho vzdušného priestoru, dobudovanú modernú vojenskú základňu.
Povedal to počas pondelkovej regionálnej návštevy letiska Sliač. Rekonštrukcia letiska Sliač je čiastočne financovaná zo zdrojov Severoatlantickej aliancie, čo významne minimalizuje dopad na štátny rozpočet.
Kľúčový projekt pre región
Podľa hlavy štátu bude po dokončení projektu, plánovanom do roku 2027, možné plnohodnotne využívať nielen vojenskú, ale aj civilnú časť letiska. Projekt je pritom dôležitý nielen pre posilnenie obranných kapacít krajiny, ale aj pre zlepšenie regionálnej dostupnosti a podporu ekonomického rozvoja stredného Slovenska.
„Je to kľúčové pre tento región, a bolo by veľmi smutné, ak by stred Slovenska, napriek tomu, že je tu takáto letisková infraštruktúra – vojenská základňa, prišiel o možnosť spojenia s ostatnými kútmi sveta,” uviedol prezident Pellegrini.
Prezident sa stretol aj s predstaviteľmi mesta
Ako informovala Kancelária prezidenta SR, súčasťou regionálneho výjazdu bolo aj stretnutie s predstaviteľmi mesta Sliač, s ktorými prezident SR diskutoval o finálnom trasovaní R2 a jej napojení na rýchlostnú cestu R1.
„Pevne verím, že v spolupráci a s dobrou komunikáciou s mestom sa definitívne už podarí zadefinovať finálnu trasu, ktorá povedie popri Sliači a napojí nás na Zvolenskú Slatinu, aby tak občania na juhu Slovenska mali komfortný prístup aj po rýchlostnej ceste,“ poznamenal prezident SR.
Pondelková regionálna návšteva hlavy štátu v Sliači bola zároveň prvou prezidentskou od čias prezidenta Masaryka.