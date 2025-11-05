Letisko v Poprade ponúka aj v zimnom letovom poriadku lety do Egypta, koncom roka pribudne Gdaňsk

Popradské letisko ponúka v rámci zimného letového poriadku aj charterové lety do egyptskej Hurghady. Prvý let je naplánovaný na piatok 7. novembra. Ako ďalej informovalo letisko na sociálnej sieti, rotácia bude každých sedem dní, teda vždy v piatok. Obsluhovať ich bude Corendon Airlines. Od konca decembra pribudne aj nová pravidelná linka spájajúca Tatry s poľským mestom Gdaňsk.
Nové letecké spojenie s poľským pobrežím Baltského mora odštartuje prvým letom 25. decembra. Letecký dopravca Wizz Air ponúkne dve rotácie týždenne, vo štvrtok ráno a v nedeľu večer. „Linka je navrhnutá tak, aby slúžila v oboch smeroch, priniesla poľských návštevníkov na turistiku a lyžovanie, a zároveň umožnila slovenským cestujúcim vydať sa k Baltskému moru alebo do jedného z najživších poľských prímorských regiónov,“ uviedlo vedenie Letiska Poprad-Tatry.
Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké TatryLucia Blašková ešte v októbri poznamenala, že letisko Poprad má z pohľadu turizmu obrovský potenciál a nová linka prináša slovenským lyžiarskym strediskám výraznú konkurenčnú výhodu. „Lyžiari môžu byť v Poprade pár minút po prílete a na svahoch vo Vysokých Tatrách alebo v Jasnej do maximálne hodiny,“ zdôraznila.
V ponuke popradského letiska je aj naďalej dlhodobé pravidelné letecké spojenie s letiskom Londýn Luton prostredníctvom aerolínií Wizz Air. Časy odletov boli od konca októbra zmenené na výhodnejšie oproti pôvodným skorým ranným. Lieta sa vždy v utorok a sobotu.
Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla.