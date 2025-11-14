Dopravca Wizz Air otvoril svoju základňu na letisku v Bratislave, prevádzkovať bude až 27 liniek

Maďarský nízkonákladový dopravca Wizz Air v piatok slávnostne otvoril svoju novú základňu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Dopravca umiestni v hlavnom meste postupne štyri 239-miestne lietadlá typu Airbus A321neo a z Bratislavy bude prevádzkovať celkovo až 27 pravidelných liniek, čo je najviac v histórii letiska.
Nové pravidelné spojenia
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, s otvorením základne pribúdajú z Bratislavy nové pravidelné spojenia. Wizz Air v piatok spustil lety do Barcelony a talianskeho Lamezia Terme, v sobotu pridá bulharské mestá Plovdiv a Varna. Na budúci týždeň pribudne Malaga a nedávno bola otvorená aj linka do Bukurešti.
Bratislavské letisko sa pripravuje na nárast leteckej prepravy, chystá stojiská pre väčšie lietadlá
Od piatka 21. novembra začne dopravca lietať aj na vnútroštátnej linke medzi Bratislavou a Košicami, a to denne, celkovo deväťkrát týždenne. Aktuálne Wizz Air zabezpečuje aj lety do Londýna-Lutonu a Skopje. V polovici decembra pribudnú spojenia do Atén, Osla, Alicante, Bazileja, Palerma, Neapola a srbského Nišu.
Začiatkom roka 2026 pribudnú v bratislavskej báze ďalšie dve lietadlá, čo umožní otvorenie ďalších liniek. Počet destinácií stúpne na 27. Od 12. januára dopravca spustí spojenia do Kišiňova a Larnaky, v priebehu marca pribudnú Berlín, Dortmund, Rím, Tirana, Ohrid, Priština, Tel Aviv, Tuzla a Varšava.
Z Bratislavy pribudne nová letecká linka do Talianska, lietať sa bude dvakrát týždenne
„Otvorením základne začíname novú etapu našej prevádzky na Slovensku. Bratislava sa ukázala ako dynamický a otvorený trh a tešíme sa, že môžeme prispieť k jeho ďalšiemu rastu,“ uviedol výkonný riaditeľ Wizz Air Hungary Roland Tischner.
Zabezpečenie letovej prevádzky
Ako zdôraznil generálny riaditeľ Letiska Bratislava Dušan Novota, dôsledne sa pripravujú na zabezpečenie letovej prevádzky. „Dnešok je významným dňom pre Letisko Bratislava. Sme veľmi radi, že sa nám s dopravcom podarila dohodnúť takáto historická expanzia, ktorú nová základňa umiestnením štyroch Wizz Air lietadiel a otvorením mnohých nových leteckých spojení prináša,“ uviedol Novota.
Wizz Air začne lietať z Bratislavy do Košíc už od novembra, prvý let chce absolvovať aj premiér Fico - VIDEO, FOTO
Predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Erneker zdôraznila, že nové spojenia podporia prílev turistov počas celého roka. „Bratislava je ideálnou city break destináciou s výbornou dostupnosťou, zaujímavou architektúrou a autentickou lokálnou atmosférou,“ skonštatovala Erneker.
V súvislosti s rastom prevádzky Wizz Air spustil nábor palubného personálu a pilotov pre bratislavskú základňu. Náborové dni sa uskutočnia 24. novembra v Bratislave a 25. novembra v maďarskom Mosonmagyaróvári. Uchádzači musia ovládať anglický jazyk, mať povolenie pracovať v Európskej únii a registrovať sa vopred.