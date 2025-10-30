Letisko Košice bude mať novú leteckú linku, od marca sa bude lietať do Málagy

Z Košíc sa bude po novom lietať aj do španielskej Málagy. Linku bude prevádzkovať spoločnosť Ryanair. Ako na tlačovej besede oznámili predstavitelia spoločnosti a letiska, linka bude fungovať v rámci letného letového poriadku na rok 2026. Z metropoly východu do Málagy sa teda bude lietať od 30. marca 2026, a to dvakrát týždenne.
Manažér letiska pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Toth spresnil, že lety budú vždy v pondelok a štvrtok. Doplnil, že ceny leteniek sa začínajú na sume 29,99 eura za jednosmernú letenku. Objasnil, že v hre boli viaceré destinácie, no pri výbere Málagy sa, ako obvykle, spojili viaceré faktory.
Výhody Málagy
„Jednak letecká spoločnosť Ryanair tam má dostatočnú kapacitu, čiže na tejto ich základni vedia rásť a pridávať ďalšie lety. Takisto Málaga je geograficky centrum oblasti Costa del Sol, odkiaľ sa dá ísť na krátke výlety do mnohých destinácií. Celoročne je tam veľmi príjemné počasie,“ vymenúval jednotlivé faktory.
Dodal, že i samotné letisko v tomto meste je obrovské, spomenul aj veľkú spádovú oblasť, a teda očakávajú aj nárast španielskych návštevníkov na východnom Slovensku.
Dodal, že pridanie tejto destinácie pre letisko je to dobrá správa, vzhľadom na to, že dosiaľ nebola z Košíc dostupná na celoročnej báze slnečná prímorská linka. „Práve so spustením linky do Málagy už takúto linku budeme pre našich cestujúcich mať aj my,“ uviedol.
Túto linku podporil aj kraj
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)Rastislav Trnka (nezávislý) ozrejmil, že na Slovensku je rastúci trend počtu turistov zo Španielska. K jeho rozvoju majú potenciál prispieť aj lety medzi Košicami a Málagou.
Trnka uviedol, že je to i príležitosť pre slovenských cestujúcich, ktorí majú záujem cestovať do daného regiónu. Predseda košickej župy pripomenul, že KSK pred časom podpísal s Letiskom Košice memorandum o spolupráci, na základe ktorého sa usiluje podporovať „rozlietanie“ niektorých liniek a propagáciu Košického kraja i východného Slovenska ako takého.
„V tomto prípade to bude práve v Málage a Andalúzii,“ uviedol. Dodal, že kraj predmetnú linku podporil sumou 150-tisíc eur ročne, na tri roky. Verí, že záujem o linku narastie časom do takej miery, že potom už dotácia nebude potrebná. „Do tej doby sme pripravení podporovať rozlietanie tejto linky,“ dodal.
Marketingová podpora
Trnka objasnil, že nejde o priamu dotáciu, ale o marketingovú podporu v Málage. „Na podporu Košického kraja, aby bola viac vyťažená linka,“ uviedol s tým, že cieľom je dostať na túto linku viac cestujúcich.
Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región TurizmusLenka Vargová Jurková doplnila, že očakávajú vďaka novej linke zvýšenie počtu návštevníkov v kraji.
„Pre španielskych návštevníkov sme destináciou, ktorá ponúka celoročné aktivity, je autentická a bezpečná. Veríme, že vďaka marketingov aktivitám na španielskom trhu sa nám podarí vzbudiť povedomie o Košickom kraji aj celom východe Slovenska,“ uviedla.
Ďalší rekordný rok?
Toth priblížil, že podľa aktuálne platného zimného letového poriadku sa lieta z Košíc do ôsmich destinácií, čoskoro pribudne vnútroštátna linka do Bratislavy. Od budúceho leta bude destinácií jedenásť. Vráti sa linka do chorvátskeho Zadaru, a tiež spomínaná linka do Málagy.
Pripomenul, že vlaňajšok bol pre košické letisko rekordným, vybavili temer 740-tisíc cestujúcich. Tento rok za prvých deväť mesiacov narástli o desať percent, a teda počas prvých deviatich mesiacov roka 2025 vybavili 670-tisíc cestujúcich.
„Smerujeme k tomu, že aj tento rok by mal byť rekordným. Blížime sa k číslu 800-tisíc vybavených cestujúcich za tento rok,“ dodal.
Dôverujú nášmu trhu
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak sa vyjadril, že v posledných rokoch spoločnosť Ryanair ukazuje, že dôveruje nášmu trhu a výsledkom je rekordný letový poriadok so šiestimi destináciami.
„Sme veľmi vďační za toto partnerstvo a tešíme sa na jeho ďalší rozvoj – najmä na úplne novú linku do Málagy, ktorá odštartuje v marci budúceho roka,“ dodal.
Riaditeľka komunikácie pre strednú a východnú Európu a Pobaltie v spoločnosti Ryanair Alicja Wójcik-Gołębiowska zdôraznila, že toto nové spojenie potvrdzuje ich trvalú dôveru v košický región a spoluprácu, ktorú rozvíjajú s Letiskom Košice a regionálnymi partnermi.