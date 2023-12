Kežmarčania majú nový most, teraz čakajú na obchvat (foto)

Slovenská správa ciest (SSC) naďalej pokračuje v príprave výstavby obchvatu Kežmarku. Podľa jej riaditeľa Norberta Polievku má táto investícia vysokú prioritu.

Potvrdil to spoločne s ministrom dopravy Jozefom Rážom počas kontrolného dňa v Kežmarku v rámci projektu výstavby mosta na ceste I/66. Ten sa tam podarilo dokončiť a sprejazdniť pred týždňom v piatok, Kežmarčania naň čakali štyri roky.

Obchvat s dĺžkou viac ako 10 kilometrov má byť vybudovaný v dvoch úsekoch, od Veľkej Lomnice po Huncovce a od Huncoviec po Kežmarok.

Druhá etapa stavby obchvatu

Cieľom výstavby je odkloniť dopravu mimo zastavané časti spomínaných obcí a mesta. Kežmarkom denne prechádza viac ako 20-tisíc vozidiel, je spojnicou s Poľskom, Starou Ľubovňou aj Vysokými Tatrami. Pod Tatrami sa o ňom hovorí už roky, bude stáť niekoľko desiatok miliónov eur. V rámci časti trasy z Popradu do Huncoviec už SSC má dodanú projektovú dokumentáciu. Stavbu odobril aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

„Úrad hodnoty za peniaze to vyhodnotil zatiaľ v polovičnom profile a môžeme robiť ďalšie kroky k tomu, aby sme obchvat dostavali, otvorili a odovzdali do užívania,“ uviedol Polievka.

Pôjde totiž o druhú etapu stavby obchvatu, prvá bola v minulosti zrealizovaná po odbočku do obce Mlynica. „Myslím, že to čoskoro dobojujeme a pustíme sa do ďalšej fázy, projektovej prípravy,“ poznamenal minister Ráž. Podľa jeho slov však rezort intenzívne pracuje na novom zákone o nadradenej infraštruktúre.

„Tam by mali byť zaradené všetky líniové stavby tohto významu. Ten zákon vie výrazne zjednodušovať všetky procesné postupy na prípravu ciest. Bude sa to týkať ciest, železníc a strategických investícií Slovenska,“ vysvetlil. Predložiť ho chcú podľa jeho slov v polovici januára. Výrazne podľa neho pomôže v prípravných konaniach, a citeľne zrýchli procesy.

Rekonštrukcia nového mosta

Dlhšie čakali Kežmarčania aj na rekonštrukciu či výstavbu nového mosta pri kruhovom objazde neďaleko autobusovej a železničnej stanice. Ten je súčasťou hlavného prieťahu z Popradu na Starú Ľubovňu, zároveň aj vstupnou bránou do priemyselnej zóny.

Pre jeho zlý stav a kolabujúcu dopravu vyhlásilo mesto v decembri 2019 mimoriadnu situáciu. SSC ako správca úseku následne na moste znížila zaťažiteľnosť a dopravu odklonila na dva provizórne mosty.

„V meste máme priemyselný park, máme tu mliekarne, a teda hlavne pre mliekarov to bol veľký problém, pretože ich niektoré vozidlá sú na hranici nosnosti, riešili to mimoriadnym trasovaním,“ zaspomínal dnes primátor mesta Ján Ferenčák.

Zmena vlastníckej štruktúry

S obnovou mosta na ceste prvej triedy I/66 sa malo začať už vlani, celý projekt však skomplikovali problémy s vysúťaženým dodávateľom, dôvodom mala byť zmena vlastníckej štruktúry.

Po takmer ročnej prestávke sa s prácami začalo v apríli tohto roka. Zmluvný termín ukončenia stavby je síce apríl budúceho roka, nový zhotoviteľ však dokončil most zhruba o jeden kvartál skôr. Práce na ňom ešte ale pokračujú.

„Vysúťažená suma bola 1,75 milióna eur, momentálne máme za sebou prestavaných zhruba 1,5 milióna eura,“ opísal Polievka. V januári na budúci rok je podľa jeho slov naplánovaná demontáž dočasných mostov.

„Máme ešte položiť obrusnú vrstvu na kruhovom objazde pred mostom a čakajú nás práce na výjazde z mosta v smere na Poprad,“ dodal s tým, že životnosť nového mosta je minimálne 50 rokov.