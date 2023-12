Diaľničný Prístavný most bude cez víkend čiastočne uzavretý, NDS vymení mostný záver

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozornila vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľničnom Prístavnom moste na D1 v Bratislave. A to od piatka 8. decembra od 22:00 do nedele 10. decembra do 22:00.

Obchádzkové trasy

Najbližší víkend budú diaľničiari na moste vymieňať mostný záver, z technologických dôvodov musia práce vykonať v jednej etape.

Doprava bude vylúčená na ľavom moste v ľavom jazdnom pruhu v smere do Petržalky, obmedzenie sa týka úseku diaľnice v dĺžke 5,5 kilometra.

„Doprava v ľavom jazdnom páse (smer Petržalka) bude vedená po obchádzkových trasách – z D1 výjazd Bajkalská/Komárno po Prístavnej ulici cez most Apollo na cestu I/2, alternatívne z D1 výjazd Bajkalská/Komárno po R7 na D4 smer Viedeň a potom na D2 smer Bratislava,“ oznámila na sociálnej sieti NDS.

Pravé jazdné pásmo bude bez obmedzenia

Doprava v pravom jazdnom páse počas trvania čiastočnej uzávierky diaľnice D1 smer Trnava bude bez obmedzení.

„Pôvodný priestor mostného záveru je aktuálne prekrytý oceľovou platňou s asfaltovými nábehmi. Počas prác sa zruší prekrytie mostného záveru a nový mostný záver bude osadený do svojej pozície,“ priblížili diaľničiari.

Nasledovať bude vyfrézovaná a zaasfaltovaná priľahlá vozovka do pôvodnej nivelety mosta. Minulý víkend, kedy boli práce na Prístavnom moste pôvodne naplánované, nebolo vhodné počasie. NDS sa vodičom za čiastočne znížený komfort ospravedlňuje.