Expresné vlaky ZSSK výnimočne zastavia vo Východnej, cestujúci môžu pri kúpe lístka získať zľavnené vstupenky na festival

Expresné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zastavia výnimočne vo Východnej v okrese Liptovský Mikuláš. Národný vlakový osobný dopravca v pondelok informoval, že je aj tento rok dopravným partnerom tradičného folklórneho festivalu v známej podtatranskej obci. Ten sa koná v závere tohto týždňa od štvrtka 4. júla do nedele 7. júla.

„Priamo v srdci festivalu v obci Východná zastaví 34 expresných vlakov národného dopravcu, ktoré jazdia na trase Košice – Bratislava a späť a jeden rýchlik z Košíc do Žiliny,“ potvrdil hovorca ZSSK Dominik Drevický. „Cestujúci môžu využiť aj osobné vlaky, ktoré vo Východnej zastavujú pravidelne,“ pripomenul.

Cestujúci pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získa zľavu na vstupenky na festival. Platí to pre tých s obyčajným cestovným lístkom, so 100-percentnou zľavou z cestovného, so sieťovým lístkom Maxi Klasik, preukazmi Junior, Klasik, Skupina a so železničným preukazom.

Lístky na expresy a rýchlik, ktoré budú mimoriadne stáť vo Východnej, si možno kúpiť v pokladniciach ZSSK. Lístky na osobné vlaky do Východnej sa dajú zakúpiť okrem pokladníc aj na stránke dopravcu a v aplikácii IDeme vlakom.