Európske mýto chcú u nás poskytovať aj nemecký TollTickets a francúzsky TotalEnergies, štát by získal lepšie podmienky

O pôsobenie na slovenskom trhu prejavili záujem ďalší medzinárodní poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) – nemecký TollTickets a francúzsky TotalEnergies.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS ) o tom vo štvrtok informovala s tým, že záujem o poskytovanie služieb cestným dopravcom prejavilo celkovo už šesť spoločností, viac než tretina všetkých poskytovateľov na európskom mýtnom trhu.

Telepass, Tool4Europe a Eurowag

NDS už skôr podpísala s dvomi spoločnosťami zmluvu o budúcej zmluve. „Prvými EETS poskytovateľmi, ku ktorým budú môcť dopravcovia prejsť a využívať ich služby výberu mýta, budú taliansky Telepass a nemecký Toll4Europe. Tesne pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve je aj český Eurowag,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Záujem o poskytovanie európskeho mýta prejavil aj český ITIS Holding, materská spoločnosť spoločnosti SkyToll, a. s., zabezpečujúcej pre NDS domáci elektronický výber mýta.

Podľa diaľničiarov prvá trojica EETS poskytovateľov už má blízko k tomu, aby sa stali plnohodnotnými súčasťami mýtneho trhu na Slovensku.

„Hneď, ako sa ich implementácia sprocesuje v plnej miere, dopravcovia, ktorí od týchto medzinárodných EETS poskytovateľov majú palubnú jednotku na platenie mýta v iných krajinách, budú môcť túto jednotku využívať už aj na ceste naprieč Slovenskom,“ priblížila hovorkyňa.

Výhodnejšie podmienky pre štát

Slovensko sa podľa NDS zapojí do systému EETS naplno v priebehu tohto roka, pôvodne to malo byť do konca vlaňajška. EETS poskytovatelia by mali popri národnom poskytovateľovi vyberať mýto pre štát za výrazne výhodnejších podmienok, ako to fungovalo doteraz.

„Jedným z najdôležitejších faktorov je, že ich provízia bude nižšia. Druhým prínosom EETS bude zvýšenie konkurencie na mýtnom trhu Slovenska,“ poznamenala Žgravčáková. Keďže mýto bude vyberať viacero poskytovateľov EETS, mali by zlepšovať svoje služby.

Najväčšou výhodou EETS je podľa NDS „bezhraničnosť“, palubné jednotky týchto poskytovateľov totiž fungujú naprieč viacerými európskymi krajinami, čo značne znižuje starosti dopravcov s ich vymieňaním na hraniciach.