Električka do Petržalky a nesplnené sľuby primátora Valla - KOMENTÁR

Projekt výstavby električkovej trate do Petržalky je už dlhé roky jednou z najdiskutovanejších tém v Bratislave. Pre obyvateľov najľudnatejšej mestskej časti, Petržalky, predstavuje kľúčový prvok, ktorý by mohol zásadne zlepšiť ich každodenný život. Preplnené autobusy, zápchy na mostoch a nedostatočná kapacita verejnej dopravy sú problémy, s ktorými sa Petržalčania stretávajú denne.

Nenaplnené sľuby a zlyhávajúce termíny

Električka mala byť riešením – moderným, ekologickým a efektívnym spôsobom dopravy, ktorý by prepojil Petržalku s centrom mesta a zmiernil dopravné zaťaženie. Bohužiaľ, ani po rokoch plánovania a sľubov nie je trať v prevádzke, a to aj napriek tomu, že primátor Matúš Vallo opakovane deklaroval tento projekt ako jednu zo svojich priorít.

Počas svojej predvolebnej kampane v roku 2018 a následne vo funkcii primátora predstavoval Vallo ambicióznu víziu Bratislavy ako moderného európskeho mesta s kvalitnou verejnou dopravou, udržateľnými riešeniami a zlepšenou infraštruktúrou. Výstavba električkovej trate do Petržalky mala byť jedným z hlavných pilierov tejto stratégie.

Prvá etapa, ktorá mala spojiť centrum mesta s Janíkovým dvorom, bola prezentovaná ako reálna už v prvom volebnom období. Dnes, po takmer piatich rokoch od nástupu Valla do funkcie, však vidíme skôr opak – neustále posúvanie termínov, nedostatočnú komunikáciu a absenciu hmatateľných výsledkov. Petržalčania sú právom frustrovaní, pretože namiesto sľúbených zmien musia naďalej čeliť každodenným dopravným problémom.

Financovanie z dvoch zdrojov komplikuje situáciu

Problematickým je aj komplikované financovanie. Električková trať do Petržalky je rozdelená do dvoch fáz, ktoré sú financované z dvoch rôznych operačných programov Európskej únie. Prvá fáza, zahŕňajúca úsek od Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu, bola pôvodne plánovaná na obdobie 2014–2020, no pre rôzne technické a administratívne prekážky sa nestihla zrealizovať. Druhá fáza, ktorá by mala trať predĺžiť až k Janíkovmu dvoru, je naplánovaná na obdobie 2021–2027.

Toto rozdelenie však prináša nielen časové oneskorenia, ale aj finančné riziká. Keďže Bratislava a jej mestské časti čerpajú prostriedky z tých istých operačných programov na rôzne projekty, fazovanie električkového projektu znamená, že iné dôležité iniciatívy – ako revitalizácia verejných priestorov, opravy ciest, výstavba škôlok či iné dopravné projekty – prichádzajú o potrebné financie.

Týmto spôsobom sa zdroje koncentrujú na jeden veľký projekt, ktorý navyše stagnuje, zatiaľ čo menšie, no rovnako dôležité zámery v jednotlivých mestských častiach zostávajú nedofinancované. Napríklad, projekty na zlepšenie chodníkov, verejného osvetlenia či zelene v rôznych častiach Bratislavy musia často čakať, pretože priority sú inde, no výsledky nikde.

Aj ďalšie Vallove sľuby ostávajú nesplnené

Okrem električky do Petržalky sa na stole primátora hromadia aj ďalšie nesplnené sľuby. Vallo sľubil nielen dopravné inovácie, ale aj zlepšenie čistoty mesta, efektívnu parkovaciu politiku či rýchlejšiu revitalizáciu zanedbaných lokalít. Mnohé z týchto plánov však zostávajú iba v rovine vízií.

Napríklad, parkovacia politika, ktorá mala priniesť poriadok do chaotického parkovania, sa stretla s odporom obyvateľov a jej implementácia sa neustále odkladá alebo upravuje. Podobne, sľuby o väčšej transparentnosti v nakladaní s verejnými zdrojmi a lepšej komunikácii s obyvateľmi často narážajú na kritiku za nejasnosti a nedostatočnú otvorenosť.

Samozrejme, treba uznať, že riadenie hlavného mesta je náročná úloha. Mnohé projekty sú závislé od koordinácie s vyššími úrovňami samosprávy, od schvaľovacích procesov na ministerstvách či od dostupnosti financií z európskych fondov. Pandémia a ekonomická kríza navyše situáciu skomplikovali.

Bratislava potrebuje jasné kroky a dôveru obyvateľov

Napriek tomu, Bratislavčania právom očakávajú od primátora a jeho tímu väčšiu proaktivitu, jasnú komunikáciu a predovšetkým konkrétne výsledky. Ak sa projekt elektrickej do Petržalky naďalej nebude posúvať vpred, riskuje, že sa stane symbolom nenaplnených očakávaní a stratenej dôvery obyvateľov vo vedenie mesta. Navyše, spôsob, akým tento projekt oberá o zdroje iné iniciatívy, vytvára napätie medzi jednotlivými mestskými časťami, ktoré sa cítia znevýhodnené.

Je najvyšší čas, aby primátor Vallo ukázal, že jeho slová majú váhu a že dokáže pretaviť vízie do reality. Elektrická do Petržalky by mohla byť ukážkou toho, že Bratislava kráča s dobou a že jej vedenie myslí na potreby obyvateľov. Ak však zostane iba v rovine plánov a prezentácií, stane sa ďalším príkladom premrhanej príležitosti.

Bratislavčania si zaslúžia dopravu, na ktorú sa môžu spoľahnúť, a vedenie mesta, ktoré svoje sľuby nielen vyslovuje, ale aj plní – a to bez toho, aby iné dôležité projekty museli niesť bremeno oneskorení, zlého plánovania či politických sporov. Magistrát by mal urýchlene prehodnotiť svoje priority, zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu s ostatnými inštitúciami a predchádzať situáciám, kde namiesto odbornej diskusie prevláda obviňovanie a politika. Len tak sa môže obnoviť dôvera obyvateľov v to, že ich vedenie mesta pracuje v ich záujme.