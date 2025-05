Reforma verejnej správy. Beh na dlhú trať - KOMENTÁR

Slovenská verejná správa je ako starší dom, ktorý urgentne potrebuje opravu. Trhliny v podobe neudržateľného financovania, nedostatku ľudí a prebytočnej byrokracie sú viditeľné už na každom kroku. K tomu sa pridávajú požiadavky mladej generácie na digitálne služby a nedôvera obyvateľov voči inštitúciám, podmienená politickými turbulenciami.

Po revolúcii sme síce urobili prvé kroky k decentralizácii, no systém zostal fragmentovaný a ako sa ukazuje aj neefektívny. Reforma nie je a nemôže byť len technickou výzvou – je to politická a spoločenská misia. Otázka teda znie: ako ju zrealizovať tak, aby sa podarila a neostala nedokončená, ako bolo ESO?

Prečo už nemôžeme čakať

Stav našej verejnej správy je fakt alarmujúci. Finančná neudržateľnosť dusí štát aj samosprávy, čo vidíme na podfinancovaných školách, nemocniciach či deravých cestách.

Kompetencie sú rozhádzané ako puzzle – správa ciest je typickým príkladom chaosu, keď si štát, kraje a obce chcú pohadzovať horúci zemiak padajúcic a výsledkom sú rozbité komunikácie a padajúce mosty. Demografická kríza, starnutie úradníkov a odliv obyvateľov z vidieka znamenajú, že malé obce jednoducho principiálne nemážu zvládať svoje úlohy. Digitalizácia, po ktorej volajú mladí, je stále v plienkach. A nedôvera? Tá je hlboká, živená neustálymi politickými zvratmi a netransparentnosťou.

Územná štruktúra je ďalšou boľačkou. Malé obce s pár stovkami obyvateľov sa trápia s administratívou, vynárajú sa relevantné otázky, či je potrebné zachovať vyššie územné celky (VÚC) v ich súčasnej podobe, a pri okresných úradoch sa diskutuje, či ich počet a forma sú stále adekvátne pre fungovanie štátnej správy na miestnej úrovni Ak sa teraz nezobudíme, Slovensko sa nikdy nepridá k moderným európskym štátom. Reforma je nevyhnutná – a musí byť dotiahnutá do konca.

Pohľad za hranice: Kde hľadať inšpiráciu

Úspech nie je utópiou – stačí sa pozrieť za hranice. Estónsko je digitálnym zázrakom: ich systém eID a online služby ako e-voting či e-health priniesli revolúciu v prístupe k štátu. Nový Zéland ukazuje silu výsledkov – ich verejná správa je riadená na základe merateľných cieľov a zodpovednosti.

Švédsko dokazuje, že decentralizácia a silné samosprávy dokážu lepšie reagovať na potreby ľudí. Tieto krajiny nie sú dokonalé, no ich príklady nám ukazujú cestu. Slovensko si nemôže dovoliť ich celkom okopírovať, ale vybrať si to najlepšie a prispôsobiť na naše podmienky určite áno.

Reforma dotiahnutá do konca: Kľúč k úspechu

Ako urobiť reformu, aby neostala na pol cesty ako ESO – projekt, ktorý mal veľké ambície, no nebol kompletne zrealizovaný podľa plánu, aj kvôli zmene politických garnitúr? Prvým pilierom je dialóg. Žiadna zmena neprežije bez širokého konsenzu.

Politici, samosprávy, občianska spoločnosť, podnikatelia, akademici a najmä mladí musia sedieť za jedným stolom. Reforma musí byť nadstranícka, podložená memorandom alebo zákonom, aby ju nevyhodila z koľají každá zmena vlády. Reforma verejná správy nie je štvorročný projekt, na jedno volebné obdobie – je to beh na dlhú trať.

Druhou kľúčovou oblasťou musí byť opätovné prehodnotenie kompetencií. Napríklad prečo by mali cesty spravovať viacerí hráči? Nech ich kompletne prevezme štát, aby sa skončil chaos a zabezpečila sa jednotná kvalita a koordinácia. Naopak, niektoré kompetencie okresných úradov by mohli byť presunuté na samosprávy samozrejme aj s financovaním, ak sú schopné ich efektívne zvládať, keďže sú najbližšie k občanovi a občania si do nich svojich zástupcov volia. Aj územná štruktúra vyžaduje zmenu – malé obce musia dostať stimuly na spájanie, otázka zachovania VÚC v aktuálnej forme by mala byť otvorená na diskusiu a pri okresných úradoch je potrebné prehodnotiť ich počet a spôsob fungovania, aby lepšie slúžili potrebám obyvateľov.

Digitalizácia je budúcnosť. Jednotná platforma na štýl Estónska, kde si vybavíte všetko od daní po hlasovanie online, je nutnosť. No nesmieme zabudnúť na školenia pre úradníkov a pomoc pre tých, pre ktorých sú technológie strašiakom. Transparentnosť je alfou a omegou – ľudia musia vedieť, prečo sa reformuje a čo im to reálne prinesie. Verejné konzultácie a spätná väzba nie sú luxus, ale nevyhnutná podmienka.

A nakoniec, žiadne unáhlené kroky a skoky prosím. Reforma musí ísť krok za krokom, s jasnými fázami a merateľnými výsledkami. Každý krok treba vyhodnotiť a upraviť podľa reality. ESO ukázalo, že politické zmeny môžu proces zastaviť – preto je kľúčové vytvoriť mechanizmy, ktoré zaistia jej kontinuitu.

Záver: Teraz alebo nikdy

Verejná správa na Slovensku je na rázcestí. Finančné problémy, nejasné kompetencie a zastarané štruktúry nás tlačia k múru. Inšpirácia z Estónska, Nového Zélandu či Švédska ukazuje, že zmena je možná. Kľúčom je konsenzus, transparentnosť, digitalizácia a systematický prístup. Reforma nie je len o úradoch – je o budúcnosti našej krajiny. Ak ju nedotiahneme do konca, zaplatíme za to všetci. Je čas konať. Teraz.