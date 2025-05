MEMENTO POLITICO : Lajky neopravia cesty, ale opravené cesty získajú lajky - KOMENTÁR

ávno som na sociálne siete zverejnil príspevok s citátom: „Lajky neopravia cesty, ale opravené cesty získajú lajky.“ Na úvod však chcem zdôrazniť, že tým nemám na mysli ministerstvo dopravy – naopak, jeho snahu o zlepšenie infraštruktúry chválim.

Tento výrok však otvára širšiu diskusiu, ktorá presahuje jeden rezort a dotýka sa celej politickej kultúry. Dnes, kedy sociálne siete ovplyvňujú takmer každý aspekt nášho života, sa čoraz častejšie stretávame s paradoxom: mnohí, ktorí by mali slúžiť verejnosti, sa namiesto reálnych výsledkov zameriavajú na budovanie svojej online popularity.

Skutočný úspech by nemal byť meraný počtom lajkov či zdieľaní, ale tým, ako veľmi sa zlepšuje život ľudí – či už ide o lepšiu dopravu, fungujúcu infraštruktúru, alebo zdravšie prostredie v našich mestách a dedinách.

Predstavme si na chvíľu krajinu, kde by sa politika sústredila na praktické veci, ako opravu ciest, modernizáciu železníc, či rozvoj udržateľných komunít. Takéto projekty prinášajú nielen praktický úžitok, ale aj prirodzenú podporu obyvateľov, ktorí vidia výsledky na vlastné oči a cítia na vlastnej koži. Naopak, politika založená na povrchnom lesku sociálnych médií rýchlo áca dôveryhodnosť, keď sľuby zostávajú iba prázdnymi slovami. Ľudia si zaslúžia viac než dobre nafotografované momentky – chcú riešenia, ktoré im uľahčia každodenný život.

Táto reflexia nie je len kritikou, ale aj výzvou. Ak sa tí, ktorí majú moc rozhodovať, zamyslia nad tým, čo skutočne prináša hodnotu, mohli by prekvapiť pozitívnymi zmenami. Slovensko má obrovský potenciál, no ten sa neprejaví cez obrazovky telefónov, ale v reálnom svete – v obnovených cestách, fungujúcich vlakoch a hlavne v prosperujúcich regiónoch. Možno je čas prestať hrať divadlo pre virtuálne publikum a začať konať pre ľudí, ktorí na to čakajú. Lebo hoci lajky môžu potešiť, len skutky dokážu zanechať trvalú stopu.