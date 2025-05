Vallo: Električka z bratislavskej Petržalky začne premávať na prelome mája a júna tohto roku - VIDEO

Električka do bratislavskej Petržalky začne premávať na prelome mája a júna tohto roku. V rozhovore pre SITA štúdio to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

„Vidím to reálnejšie v júni, že bude električka jazdiť,“ poznamenal s tým, že k termínu spustenia električky bude dokončená samotná trať, zastávky, infraštruktúra a šesť kilometrov cyklotrasy. Do jesene bude zhotoviteľ dokončovať ostatné objekty, vrátane jedného z mostov.

Bude jazdiť každé dve až 2,5 minúty

„Som šťastný, že sa nám to podarilo dokončiť, keďže tam hrozilo, že zhotoviteľ nám oznámi, že odchádza z tejto stavby,“ reagoval Vallo na kritiku, týkajúcu sa niekoľkokrát odloženého termínu realizácie. „Nám sa podarilo vyvarovať za tomuto scenáru, udržali sme zhotoviteľa na stavbe a urobili sme s ním dohody tak, aby jednoducho robil za zreálnené ceny podľa inflácie a dnes sa blížime do finále,“ dodal primátor.

Aktuálne majú za sebou technickú bezpečnostnú skúšku, ako aj zvukové a akustické skúšky. „Postupne dopĺňame všetky dokumentácie, ktoré potrebujeme na to, aby bola zlegalizovaná táto trať,“ priblížil. Ako dodal, nová električka príde z konca Petržalky do stredu mesta za 11 až 12 minút a bude jazdiť každé dve až 2,5 minúty, čím v podstate do istej miery nahradí metro, ktoré je nesplneným snom hlavného mesta.

Spomenul ďalšie veľké investície

Spomedzi ďalších veľkých investícii do infraštruktúry Vallo spomenul rekonštrukciu Ružinovskej električkovej radiály, od Amerického námestia až po koniec Ružinova, čo je investícia v takmer stovke milióna eur.

Rekonštrukcia bude rozdelená na tri etapy, pričom s prvou by mali začať už na budúci rok. Ďalšou plánovanou trasou je električková trať medzi Šafárikovým námestím, po Košickej až na Miletičovu, ktorej realizáciu predpokladá v rokoch 2027-2028.