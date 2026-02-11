Dopravný podnik mesta Prešov vypraví Valentínsky bus, ktorý prinesie romantickú atmosféru

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pripravuje pre cestujúcich pri príležitosti sviatku svätého Valentína tematickú novinku. Od štvrtka 12. do nedele 15. februára bude po meste premávať špeciálne vyzdobený Valentínsky bus, ktorý prinesie do mestskej hromadnej dopravy romantickú atmosféru, hudbu aj súťaž pre zamilované páry.
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, valentínsky autobus bude nasadený na trolejbusových linkách 4, 8 a 38. Cestujúci ho spoznajú podľa tematickej valentínskej výzdoby. „Exteriér vozidla budú zdobiť špeciálne polepy a interiér skrášlia srdiečka a balóny,“ prezradil Tomek.
Priebeha aj fotosúťaž
Súčasťou kampane je aj fotosúťaž Láska cestuje MHD, ktorá prebieha od 4. do 15. februára na facebookovej stránke DPMP. Páry sa môžu odfotiť počas jazdy v ktoromkoľvek autobuse alebo trolejbuse MHD, fotografiu vložiť do valentínskeho fotorámčeka dopravného podniku a zaslať ju do správy na jeho facebookovej stránke. DPMP následne fotografie zverejní pod súťažným príspevkom.
Tri vyžrebované páry získajú ceny, pričom hlavnou výhrou bude romantická večera. Žrebovanie sa uskutoční online 17. februára, výsledky dopravný podnik zverejní na sociálnej sieti. Podrobné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.dpmp.sk, kde sú zverejnené aj videonávody na stiahnutie fotorámčeka. Rámček bude dostupný aj prostredníctvom QR kódu v hlavnom vizuáli kampane.
Interaktívny partnerský kvíz
Na sobotu 14. februára pripravuje DPMP aj interaktívny partnerský kvíz priamo vo Valentínskom buse. Páry si budú môcť overiť, ako dobre sa poznajú, pričom pre každého účastníka je pripravené prekvapenie. Kvíz sa začne na linke 38 s odchodom zo zastávky Sibírska o 15:28, pokračovať bude na linke 4 zo zastávky Sídlisko III o 16:30 a ukončený bude na linke 8 na trase Sídlisko III – Sibírska s príchodom o 18:10.
Na Valentína spríjemnia jazdu v spojoch aj známe piesne o láske. „Ide o prvý ročník podujatia, v rámci ktorého chce DPMP rozšíriť spektrum zážitkových a komunitných aktivít v mestskej hromadnej doprave a pokračovať vo vytváraní bližšieho vzťahu s cestujúcou verejnosťou,“ uzavrel Tomek.