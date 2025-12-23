Dopravný podnik Bratislava objednal ďalších 15 autobusov, budúci rok tak nasadia vyše 120 nových vozidiel

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vďaka hlavnému mestu objednal ďalších 15 kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG. Informoval o tom hovorca DPB Jozef Vozár.
Dohoda s partnerom
„V roku 2026 vyrazí do ulíc Bratislavy celkovo až 126 nových autobusov, z toho 43 s CNG pohonom,“ uviedol. Ako dodal, významným pozitívom je dohoda so zmluvným partnerom SPP CNG, vďaka ktorej DPB získa finančný príspevok 10-tisíc eur na každý zakúpený CNG autobus.
„Celkovo tak pôjde o podporu presahujúcu 400-tisíc eur, ktorú bude možné využiť nielen na efektívnejšiu prevádzku, ale aj na zlepšovanie pracovného prostredia pre kolegov v podniku. Táto spolupráca je súčasťou výhodného kontraktu na dodávku paliva pre naše CNG vozidlá a zároveň predstavuje ďalší konkrétny krok k modernej, ekologickej a udržateľnej MHD v Bratislave,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Vyšší štandard cestovania
Nové vozidlá prinesú modernejšie technológie a vyšší štandard cestovania vďaka modernému interiéru, výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám, ktoré pomáhajú udržať tepelný komfort. „Obnova vozidlového parku CNG autobusmi zároveň prispieva k znižovaniu lokálnych emisií v mestskom prostredí,“ dodal hovorca s tým, že DPB týmto krokom nadväzuje na dlhodobú stratégiu ekologizácie mestskej dopravy a zvyšovania komfortu pre cestujúcich.
Objednávka CNG autobusov je podľa hovorcu súčasťou kontinuálnej a systematickej obnovy vozidlového parku. DPB v budúcom roku uvedie do premávky 80 kĺbových autobusov na dieselový pohon, 43 kĺbových CNG autobusov a tri elektrobusy. V roku 2026 zaradí DPB do prevádzky aj 10 nových nízkopodlažných jednosmerných električiek.