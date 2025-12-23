Dopravný podnik Bratislava objednal ďalších 15 autobusov, budúci rok tak nasadia vyše 120 nových vozidiel

Nové vozidlá prinesú modernejšie technológie a vyšší štandard cestovania vďaka modernému interiéru či tónovaným sklám.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) vďaka hlavnému mestu objednal ďalších 15 kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG. Informoval o tom hovorca DPB Jozef Vozár.

Dohoda s partnerom

V roku 2026 vyrazí do ulíc Bratislavy celkovo až 126 nových autobusov, z toho 43 s CNG pohonom,“ uviedol. Ako dodal, významným pozitívom je dohoda so zmluvným partnerom SPP CNG, vďaka ktorej DPB získa finančný príspevok 10-tisíc eur na každý zakúpený CNG autobus.

Celkovo tak pôjde o podporu presahujúcu 400-tisíc eur, ktorú bude možné využiť nielen na efektívnejšiu prevádzku, ale aj na zlepšovanie pracovného prostredia pre kolegov v podniku. Táto spolupráca je súčasťou výhodného kontraktu na dodávku paliva pre naše CNG vozidlá a zároveň predstavuje ďalší konkrétny krok k modernej, ekologickej a udržateľnej MHD v Bratislave,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Vyšší štandard cestovania

Nové vozidlá prinesú modernejšie technológie a vyšší štandard cestovania vďaka modernému interiéru, výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám, ktoré pomáhajú udržať tepelný komfort. „Obnova vozidlového parku CNG autobusmi zároveň prispieva k znižovaniu lokálnych emisií v mestskom prostredí,“ dodal hovorca s tým, že DPB týmto krokom nadväzuje na dlhodobú stratégiu ekologizácie mestskej dopravy a zvyšovania komfortu pre cestujúcich.

Objednávka CNG autobusov je podľa hovorcu súčasťou kontinuálnej a systematickej obnovy vozidlového parku. DPB v budúcom roku uvedie do premávky 80 kĺbových autobusov na dieselový pohon, 43 kĺbových CNG autobusov a tri elektrobusy. V roku 2026 zaradí DPB do prevádzky aj 10 nových nízkopodlažných jednosmerných električiek.

