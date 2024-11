Dopravné projekty v Košickom kraji sú o krok bližšie k realizácii, poslanci apelujú na modernizáciu infraštruktúry

Nové železničné depo, modernizácia električkových tratí na košické sídlisko Nad Jazerom, diaľnica na Zemplín – Bidovce/po štátnu hranicu s Ukrajinou sú témy, ktoré s regionálnym dôrazom podporili a priniesli riešenia na Ministerstve dopravy a výstavby SR poslanci Národnej rady SR (NR SR) pre obyvateľov Košického kraja.

Po zasadení za zachovanie vlakového spojenia z Košíc do Bratislavy pod päť hodín sa poslanec NR SR, člen Výboru pre hospodárske záležitosti a krajský predseda strany Hlas-SD Igor Šimko naďalej angažuje v dopravných a ekologických projektoch v Košiciach a Košickom kraji. Spolu s poslancom NRSR Viliamom Záhorčákom zo strany Smer-SD vo štvrtok navštívili štátnu tajomníčku ministerstva dopravy Denisu Žilákovú, aby hľadali najvhodnejší spôsob finančnej a povoľovacej podpory dopravných projektov.

„Stovky miliónov eur nesmú zostať nevyčerpané. Električková doprava v druhom najväčšom meste na Slovensku si vyžiada viac ako 60 miliónov eur, hľadá sa kombinácia zdrojov aj z eurofondov, musí to byť však prioritou Vlády SR a my to plne podporujeme,“ uviedol Šimko. Ako dodal, rozvoj nových električkových tratí nemôže pokračovať, ak sú pôvodné trate v zlom technickom stave a nebudú modernizované. Šimko plne podporuje aj výstavbu strategickej investície tzv. Diaľnice na Zemplín.