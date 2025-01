Dopravcovia odmietajú tvrdenia o chystanej blokáde ciest, totálne živoria a nemajú čas na nejaký štrajk

Svoje znepokojenie z vyhlásenia premiéra Roberta Fica o pripravovanej blokácii ciest vyjadrili predstavitelia Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Aliancie cestnej pomoci. V otvorenom liste vláde tieto tvrdenia označili za bludy a konšpirácie.

Nemajú čas na štrajk

„Naozaj nevieme, kto by blokoval cesty hlavne kamiónovou dopravou, keď rozhodnutiami a zákonmi tejto vlády všetky veľké kamiónové spoločnosti odišli zo Slovenska a registrovali svoje firmy mimo SR. Malí a strední dopravcovia sú radi, že žijú a prežívajú. Dopravcovia totálne živoria a nemajú čas na to, aby niekde blokovali cesty, ako tvrdí premiér SR,“ píšu v otvorenom liste podpísanom predsedom UNAS Stanislavom Skalom a prezidentom Aliancie cestnej pomoci Mariánom Urgem.

Prípadný štrajk a blokácia ciest vozidlami do 3,5 tony a nad 3,5 tony môže podľa nich mať veľký dopad na logistiku, dodávky tovarov a celkové fungovanie dopravy v krajine. Pripomínajú, že UNAS zvyčajne organizuje tieto štrajky kvôli problémom s pracovnými podmienkami, platmi, daňovými zmenami alebo reguláciami, ktoré ovplyvňujú vodičov kamiónov a inej dopravy.

Vláda pre nich nič neurobila

„Štrajky sme robili v rokoch 2010, 2020 a 2022 kvôli mýtu, kde doteraz Vláda SR nič neurobila a súkromník stále vyberá pre seba 38 percent z výberu mýta,“ zdôraznili vo vyhlásení a vláde odkázali:

„Naozaj nevieme, kde chodíte na tieto bludy a konšpirácie. Keby sme robili na cestách štrajky, tak by ste to určite vedeli. Nie je v našom záujme, aby sme prilievali oheň do tejto vypätej situácie. Na cestnú dopravu dlhodobo kašlete a doteraz ste pre nás nič neurobili.“