Bratislava obstaráva zhotoviteľa modernizácie Ružinovskej radiály, hodnota zákazky dosahuje 95 miliónov eur

Bratislava vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály. „Po kompletnej obnove Dúbravsko-Karloveskej radiály, oprave Vajnorskej radiály a výstavbe novej električkovej trate v Petržalke je Ružinovská radiála treťou zo štyroch električkových radiál rekonštruovaných za súčasného vedenia mesta,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

Predpokladaná hodnota zákazky je 95 miliónov eur bez DPH, financovanie má byť zabezpečené z európskych zdrojov v rámci Programu Slovensko. Lehota na predkladanie ponúk je do 4. marca. Kritériami pre vyhodnotenie ponúk sú cena (70 %), skúsenosti odborníkov (6 %) a zníženie hluku a vibrácií (24 %). V závislosti od ukončenia procesu obstarávania by s modernizáciou Ružinovskej radiály mali začať v roku 2026.

Modernizácia celej električkovej trate

V rámci modernizácie takmer päť kilometrov dlhého úseku Ružinovskej radiály kompletne zmodernizujú celú električkovú trať, teda spodok aj zvršok, odvodnenie, nástupné ostrovčeky a ich vybavenie. Rekonštrukciou prejde tiež trolejové vedenie a napájací systém, elektrické ovládanie a ohrev výhybiek. Modernizácie sa dočkajú tiež existujúce semafory, pričom dobudujú nové v križovatkách, kde je to nutné pre zaistenie prednosti električky.

V časti od Tomášikovej ul. po Chlumeckého má ísť opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý pomáha pohlcovať hluk, je vodozádržný, zvlhčuje prostredie a znižuje prašnosť.

„Modernizácia zahŕňa aj ďalšie investície, ako úprava komunikácií a križovatiek, úprava chodníkov, preložky a ochrana inžinierskych sietí,“ poznamenal Bubla. Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice systémom od fasády k fasáde.

Dve etapy

Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály má začať na Záhradníckej ulici (Slovanet, mimoúrovňové kríženie ulíc Ružinovská a Bajkalská) a končiť pri obratisku Astronomická. Následne druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ul. 29. Augusta, cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska). Na Trnavskom mýte vymenia výhybky.

„Zadanie aj v rámci vyhlásenej súťaže je nastavené tak, aby práce v oboch etapách boli realizované v hlavnej stavebnej sezóne, to znamená, že by mali trvať celkovo dva roky (každá etapa jeden rok) s tým, že v zimnom období by práce nemali prebiehať,“ doplnil hovorca.