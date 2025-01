Bratislavský samosprávny kraj opraví v tomto roku viacero regionálnych ciest, rekonštrukcie sa dočká aj päť mostov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v tomto roku opraví viacero regionálnych ciest II. a II. triedy. Na cesty a mosty v okresoch Malacky, Senec a Pezinok vyčlenil v rozpočte 35 miliónov eur. Konkrétne pôjde o dve cesty v okrese Malacky, sedem ciest v okrese Senec a rekonštrukcie piatich mostov. Na križovatkách ciest v Chorvátskom Grobe, Slovenskom Grobe, Viničnom, Modre a vo Vinosadoch pribudne svetelná signalizácia.

V malackom okrese plánujú rekonštrukciu cesty Lozorno – Jablonové – Pernek v dĺžke 9,3 kilometra a Pernek intravilán v dĺžke 2,1 kilometra. V seneckom okrese pôjde o rekonštrukcie ciest v Moste pri Bratislave (1,65 km), cesty III/1049 v Senci (3 km), komunikácie v Malinove (1,9 km), cesty Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo (5,7 km), Dunajská Lužná – Miloslavov – Alžbetin Dvor (6 km), Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo a Tomášov – Štvrtok na Ostrove.

Opravy sa dočká aj most v Malackách nad diaľnicou D2, most v Plaveckom Podhradí, most v Stupave v smere na Borinku, most v Senci nad vodným tokom pred mestom a most v Budmericiach v smere na Ružindol.