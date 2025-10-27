Bratislavské letisko sa pripravuje na nárast leteckej prepravy, chystá stojiská pre väčšie lietadlá

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v týchto dňoch prebieha rozsiahle preznačovanie stojísk pre lietadlá. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, cieľom je prispôsobiť hlavnú odbavovaciu plochu na parkovanie väčších typov lietadiel, vrátane širokotrupých strojov kategórie E, ako aj moderných Airbusov A321neo, ktoré na svoju bratislavskú základňu postupne umiestni letecká spoločnosť Wizz Air.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota uviedol, že ide o najväčšie zmeny denného značenia stojísk od výstavby nového terminálu. „Projekt sme pripravovali dva roky. Po úpravách budeme môcť na odbavovacej ploche umiestniť vedľa seba aj dva typy širokotrupých lietadiel, doposiaľ sme mali vhodné stojisko len jedno,“ vysvetlil Novota.
Zmeny umožnia obsluhovať lietadlá typu Airbus A330, A350, Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 či Boeing 747, ktoré pristávajú v Bratislave najmä pri charterových letoch do exotických destinácií počas zimnej sezóny na základe objednávok cestovných kancelárií.
Letisko zároveň rozširuje aj stojiská pred odbavovacou budovou, kde bude po novom možné umiestňovať aj 239-miestne Airbusy A321neo. „Tento typ lietadiel je o približne päť metrov dlhší ako Boeingy 800 alebo Airbus A320, preto ich doteraz pred terminálom nebolo možné parkovať,“ doplnil Novota.
Letisková infraštruktúra bude mať aj po úpravách 33 stojísk, pričom 11 z nich bude určených aj pre väčšie lietadlá typu Airbus A321neo. Úprava zvýši flexibilitu pri prideľovaní stojísk a zefektívni obsluhu lietadiel. „Zmena organizácie stojísk je jedným z prvých prípravných krokov letiska na blížiaci sa nárast leteckej prevádzky súvisiaci s otvorením základne ďalšieho leteckého dopravcu – Wizz Air, plánovanej od 14. novembra,“ dodala Demovičová.