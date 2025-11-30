Dobrá správa pre motoristov, uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa skončila

Novembrová uzávera D1 v smere do Bratislavy sa skončila. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť s tým, že v rámci približne 24 hodín sa podarilo preznačiť vodorovné dopravné značenie, presunúť zvodidlá a umožniť tak pokračovanie rekonštrukcie pôvodného telesa D1.
Novembrová uzávera sa skončila v nedeľu o 12:30. Uzávera bola nevyhnutná pre presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu. Presmerovaním sa podľa diaľničiarov zjednodušil a sprehľadnil vstup do hlavného mesta od Trnavy.
Uzávera sa začala v sobotu 29. novembra doobeda. Pokračovala počas sobotnej noci až do nedeľného poobedia. Diaľnica D1 bola uzatvorená v smere do Bratislavy, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlatými pieskami.
Rozšírenie, modernizácia a prepojenie diaľnice D1 s D4 predstavuje podľa NDS najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica. Prepojenia D1 s obchvatom už dnes odbremeňujú hlavné mesto od tranzitnej nákladnej dopravy.