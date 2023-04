Dispečerizácia trate Prešov - Strážske zvýši bezpečnosť, zrýchli dopravu a ušetrí náklady

Ministerstvo dopravy SR pripravilo štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania diaľkovo ovládaného zabezpečovacieho zariadenia, tzv. dispečerizáciu, trate z Prešova do Strážskeho v dĺžke 60,5 kilometra.

Modernizácia trate

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) preferujú najrozsiahlejšiu alternatívu za 58 miliónov eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pokračovať v upravenej rozsiahlejšej alternatíve za 45 miliónov eur, ak sa bude projekt financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Jej súčasťou je čiastočne optimalizovaný počet zapájaných výhybiek a je bez úseku Kapušany – Raslavice a novej výhybne Soľ.

„Ak sa nebude projekt financovať z plánu obnovy, odporúčame pokračovať v najnávratnejšej optimalizovanej alternatíve za 41 miliónov eur. Jej súčasťou môže byť aj rekonštrukcia osvetlenia v staniciach,“ informoval na sociálnej sieti ÚHP. Navrhuje tiež preveriť možnosti modernizácie zabezpečovacieho zariadenia aj na ďalších tratiach, na ktorých je to opodstatnené, napríklad Leopoldov – Nitra – Šurany alebo Levice – Zvolen.

Nižšie prevádzkové náklady

Dispečerizácia uvedenej trate patrí medzi priority rozvoja železničnej infraštruktúry, cieľom je zefektívniť prevádzku a údržbu trate. Po dispečerizácii sa znížia prevádzkové náklady o 19 až 22 % a železničná doprava medzi Prešovom a Strážskym sa zrýchli o približne 10 minút.

Aktuálne nenávratné časti podľa analytikov predražujú projekt o 13 miliónov eur, resp. o 22 % a mali by sa riešiť podľa potreby samostatne v budúcnosti. Patrí medzi nich nadväzujúci úsek Kapušany – Raslavice v dĺžke 14,6 kilometra, nová výhybňa Soľ a modernizovanie nevyužívaných výhybiek.

Využijeme dotácie?

„Štúdiu pripravilo ministerstvo dopravy interne vo vlastnej réžii za šesť mesiacov a výsledok je lepší ako v prípade väčšiny štúdií dodávaných externe. Do procesu zapojili aj ÚHP a priebežne sme ju spolu konzultovali. Riadi sa platnou metodikou, správne odhaduje rozsah dopravy aj cestujúcich a jasne pomenúva ciele,“ priblížil ÚHP.

Projekt môže byť čiastočne financovaný z plánu obnovy, neplatí to pre najnávratnejšiu optimalizovanú alternatívu, ktorá by predĺžila prípravu projektu o rok a nestihol by sa tak termín plánu obnovy. „Realizáciu projektu spomaľuje aj úsek Kapušany – Raslavice a vybudovanie novej výhybne Soľ, keďže ešte nie sú naprojektované,“ dodala inštitúcia.