Diaľničiari začínajú cez víkend s prípravou na opravu mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave, dopravné obmedzenia budú v dvoch etapách

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je to po štyroch desaťročiach potrebné pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie tohto mosta. Tieto práce sú plánované v trvaní jedného roka, motoristi musia počítať s obmedzeniami.

„Táto stavba je rovnako dôležitá. Je to veľmi frekventovaná, veľmi vyťažená časť diaľnic,“ povedal v piatok v rámci kontrolného dňa na stavbe rozšírenia úseku D1 Bratislava – Triblavina, vrátane dobudovania križovatky D1 a D4. Podľa rezortného šéfa oba úseky sú od seba dostatočne vzdialené, aby práce na nich a obmedzenia mali na seba väčší vplyv. Začiatok opravy mosta, plánovaný pôvodne pred Veľkou nocou, napriek tomu posunuli po sviatkoch pre isté obavy o vplyv na dopravu.

„Celkom dobre to funguje bez výraznejších obmedzení, tak spúšťame opravu aj mostu a križovatky pri Trnave,“ poznamenal Jozef Ráž.

Obmedzenia začnú v pondelok

Prípravné práce pred začiatkom opravy mosta ešte nespôsobia obmedzenia v doprave, tie sa začnú od pondelka.

„Práce pôjdu 24 hodín sedem dní v týždni. Aby sa docielil čo možno najkratší čas dokončenia stavby, bez výrazných zdržaní,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

„Termín je rok od začiatku prác. Verím, že termín bude dodržaný,“ dodal.

Najskôr začnú opravovať most v smere z Nitry do Trnavy. Práce sú rozdelené do dvoch etáp, aby bol minimalizovaný vplyv na plynulosť dopravy. Počas prvej etapy prejde opravou vonkajšia časť mosta. Doprava na moste ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse.

„Uzavretý bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Z tohto dôvodu bude doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra,“ upozornila predtým NDS. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa vozidlá nad R1 späť na smer do Trnavy.

Druhá etapa projektu

Druhá etapa zahŕňa opravu vnútornej čati mosta. Motoristi budú mať k dispozícii už dva opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava.

„V prípade, ak hlavná obchádzková trasa nebude kapacitne postačovať danému množstvu nákladnej dopravy, ako alternatívnu obchádzkovú trasu zriadime obchádzku po ceste I/61 v križovatke Senec, východ,“ priblížila NDS. V tomto prípade by alternatívnu obchádzkovú trasu mohli využívať len nákladné vozidlá s nosnosťou maximálne do 32 ton.