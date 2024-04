Križovatka D1 a D4 ide podľa plánu, motoristi by mali využívať prvú časť prepojenia koncom roka

Počas rozširovania úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina a dobudovania križovatky D1 a D4 bude premávka stále obmedzená v troch zúžených pruhoch. Doprava z D1 bude počas jej dvíhania, modernizácie a rozširovania presmerovaná na obchádzkové trasy.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček počas kontrolného dňa na stavbe v piatok informoval, že koncom tohto roka spustia dopravu po vetve z D4 na D1 v smere Jarovce – Trnava, čo je prvý míľnik stavby. „To výrazne pomôže doprave v tomto mieste a takisto v Bratislave,“ uviedol.

Druhý míľnik

O tri mesiace neskôr, teda približne o rok, bude nasledovať druhý míľnik so sprevádzkovaním vetvy z D1 na D4 v opačnom smere Trnava – Jarovce. „Tieto dva míľniky zabezpečia, aby sme dostali dopravu, najmä nákladnú, z Bratislavy z Prístavného mosta na D4,“ priblížil Filip Macháček.

Rozširovanie D1 pri hlavnom meste má byť dokončené podľa plánu do konca budúceho roka, teda po troch rokoch od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom, poľskou spoločnosťou Budimex. „Bude to reálne,“ ubezpečil šéf diaľničiarov.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) označil budúce prepojenie D1 a D4 za jednu z najvýznamnejších križovatiek, ktorá má potenciál výrazne odľahčiť dopravu cez Bratislavu.

Chýba takmer dva a pol roka

Od dokončenia juhovýchodného obchvatu hlavného mesta na D4 na jeseň 2021, spolu s R7 v rámci PPP projektu, napojenia D1 na D4 chýba už takmer dva a pol roka.

„Veľmi pekne ďakujeme všetkým vodičom za trpezlivosť a ohľaduplnosť, ktorú preukázali po tom, čo sa zaviedli určité dopravné obmedzenia na D1 v súvislosti s výstavbou tejto križovatky,“ povedal minister.

Po zbúraní mosta nad D1 v noci zo 16. na 17. marca je na diaľnici pri Bratislave znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu v zúžených pruhoch.

Veľká noc bola skúškou

„Veľká noc bola veľkou skúškou a veľmi sme tŕpli, aký vplyv budú mať obmedzenia na priepustnosť D1. Trvali sme na tom, aby boli zachované tri pruhy,“ podotkol Jozef Ráž.

Ubezpečil, že aj ďalšie obmedzenia, ktoré prinesie výstavba križovatky, budú čo najmenšie. Most, na ktorom bol brífing, bude počas dvíhania D1 obchádzkou s troma pruhmi. Jazdné pruhy budú výrazne zúžené, preto minister už vopred opäť žiada vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

„Aby sa podarilo túto križovatku bez nehôd dobudovať až do konca. Výsledok bude výrazné zlepšenie dopravy v týchto úsekoch,“ dodal minister dopravy.

Skončili s prípravnými prácami

Riaditeľ výstavby za Budimex Igor Sedláček informoval, že na stavbe je aktuálne dvesto pracovníkov a 60 strojov.

„Skončili sme prípravné práce, ktoré sa týkali demolácií, sanácie podložia. Zároveň robíme násypy, oporné múry a onedlho začneme pracovať na nestmelených podložných vozovkových vrstvách,“ opísal situáciu.

V rámci prvého míľnika založili všetky mostné objekty, robia na spodných stavbách a začnú montáž železo-betónových mostných nosníkov. „Obchádzkové trasy umožnia presunúť dopravu z D1 a pristúpiť k jej rekonštrukcii,“ poznamenal zástupca zhotoviteľa.

Archeologický prieskum

Igor Sedláček potvrdil, že napriek rozsiahlemu archeologickému prieskumu na stavenisku robia všetko pre to, aby svoj záväzok splnili a celú stavbu dokončili v termíne.

Budimex sa zaviazal rozšíriť 3,6-kilometrový úsek D1 Bratislava – Triblavina, vrátane dobudovania križovatky D1 a D4 do konca budúceho roka takmer za 111 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.